Gefühlvoll am Klavier

Anders als man vermuten würde, hat Platter keine klassische Klavierausbildung hinter sich gebracht.





„Es war 2010 und ich besuchte das Sozialwissenschaftliche Gymnasium Meran mit Schwerpunkt Musik. Eines Schultags setzte ich mich an den Flügel und begann einige Noten zu spielen. Von dem Moment an war ich begeistert von dem Instrument. Es sollte mich nicht mehr loslassen. In den Jahren darauf habe ich mir das Klavierspielen nach Gehör selbst beigebracht. In mühevoller Arbeit. Ich ging Akkorde durch, analysierte und improvisierte“, so Platter.Das Piano sei wie ein Ventil für seine Gefühle, die er auf diese Weise ausdrücken könne, sagt er. Vielleicht ist das der Schlüssel, warum Platter mit seinen Pianomelodien die Menschen begeistern kann. „Ich denke, dass ich Zuhörer auf einer Ebene erreichen kann, die sie als sehr beruhigend empfinden. Sie können abschalten und sich vom Alltag lösen. Das ist sehr befreiend und öffnet den Blick für das Wichtige im Leben.Bei „Backstage“ präsentiert er seine neue Videosingle „Amour“, ein Song seines Albums „Dreaming of Dreams“. Vielleicht bringt sie Platter seinem großen Lebenstraum ein kleines Stück näher: „Ich würde gerne irgendwann in einem großen Konzertsaal auftreten – egal ob in Hamburg, Berlin, London oder New York.“

stol