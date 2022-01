Großes Jahres-Finale: Wählen Sie Ihren „Backstage“-Favoriten im Dezember!

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die Austro-Südtiroler Elektronik-Band Drahthaus wagt sich mit ihrer neuen Single „Dopamine“ in für sie ungewohntes Terrain. Die 4 Musiker Simon Öggl und Hans Zoderer aus Schlanders sowie die beiden Wiener Valentin Martins und Ludwig Ascher zeigen sich erstmals nicht mehr nur von ihrer instrumentalen Seite.Zweieinhalb Jahre lang hörte man nichts von ihm, im Dezember meldet sich der Sarner Sänger und Songschreiber Julian Deeg bei „Backstage“ zurück. Und zwar so, wie es wohl niemand von ihm erwartet hatte: Der Song „Marina“ ist ein Pop-Song im 80er-Jahre-Gewand.Der Riffianer Singer-Songwriter Christian Kröss denkt in seinem aktuellen Song „Diese Zeit“ über das Leben nach. Dazu inspirierit hat ihn sein 50. Geburtstag.Der Klausner Aaron Kerschbaumer ist keiner, der Musik am Fließband produziert. Seinen aktuellen Song „Korsika“ hat er für das Theaterstück „Schuld“ der Jugendgruppe Milland geschrieben, in dem es darum geht, zu hinterfragen, warum es so viele Vorurteile und Schuldzuweisungen in der Gesellschaft gibt.Der Frei.Wild-Frontmann Philipp Burger stellt bei „Backstage“ sein erstes Solo-Album „Kontrollierte Anarchie“ vor. Klanglich liefert er Bewährtes, inhaltlich Gedanken und Erfahrungen aus dem Leben des Künstlers.Weit über 200 Bands und Künstler, Sänger und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir Ihnen in den vergangenen 8 Jahren im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt. Mit der letzten Staffel wurde das Format um eine wichtige Neuerung erweitert: Südtirols Musikfans können seither ihren Favoriten des Monats unter allen wählen, die wir wöchentlich vorstellen. Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert.

