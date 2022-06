Heating Cellar: Südtiroler Rockband mit erstem Minialbum

Heating Cellar – das sind Jakob Gebert vom Ritten, Isidor Gasser aus Lana und Hannes Huber aus Kardaun. Sie machen seit 2017 gemeinsam Musik. Anfangs trafen sie sich zum Proben und Jammen in einem Heiz(ungs) keller – darum auch der Bandname Heating Cellar.Lange herumexperimentieren mussten die 3 jungen Musiker – alle sind um die 20 – allerdings nicht. „Es war eigentlich von Anfang an klar, welche Richtung wir einschlagen wollen. Wir sind alle sehr stark vom Punk- und Grunge-Rock beeinflusst“, sagt Jakob Gebert zu „Backstage“.„Wir haben uns nie an Geschmäckern von anderen orientiert, sondern machen das, was uns gefällt. Dadurch ist unsere Musik auch unterscheidbar. Wenn es dann noch einige gibt, denen unser Sound auch zusagt, umso besser!“ Die Musik der Band bestehe aus harten Gitarren-Riffs, einem mächtigen Schlagzeug, schreienden Stimmen, aber auch ruhigeren Passagen, erklärt Jakob Gebert.Ihre erste Single „Scream“ haben Heating Cellar im Jahr 2020 veröffentlicht. Es folgten 3 weitere sowie nun auch ihre erste EP.„Aufgenommen haben wir die 5 Songs des Mini-Albums schon im vergangenen Sommer im Sound Revolt Studio in Terlan. Die Produktion aller Songs am selben Ort hat sicher dazu beigetragen, dass soundtechnisch und von der Stimmung her eine klare Linie erkennbar ist.“Offiziell erschienen ist die neue EP am vergangenen 10. Juni auf allen gängigen Streamingportalen.Die Arbeit im Studio ist die eine Sache, die Bühnenpräsenz eine andere: „Wir freuen uns wahnsinnig, die neuen Songs endlich live präsentieren zu können“, sagt Jakob Gebert.Der Konzertsommer 2022 sei gut gefüllt – mit interessanten Gigs: Zu den Highlights dürfte der Auftritt beim Burning Park Festival in Welsberg am 6. August zählen. Weitere Konzerte im Juli und Oktober werde es im Raum Meran geben. „Ich kann dazu leider noch nichts Näheres verraten. Wer informiert bleiben möchte, kann dies über unsere Social-Media-Kanäle tun“, erklärt er.