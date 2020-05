„I berei nix im Leben“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

„I berei nix“ sei ein Song über den Alltag und den Verlauf des Lebens, sagt Moling.„Ich bin der Meinung, dass man versuchen soll, auch jene Dinge im Leben, die nicht so gut laufen, anzunehmen, auch wenn es nicht immer einfach ist.“Die meisten von uns hätten einen Plan fürs Leben, aber nicht immer, oder wahrscheinlich nur in seltensten Fällen geht dieser auf, so wie man es sich vorgestellt hat.Dem Rock- und Metal-Bereich bleibe er auch weiterhin verbunden bleiben, sagt der 42-Jährige.„Aber bei einer USA-Reise vor 7 Jahren habe ich die Country-Musik für mich entdeckt und lieben gelernt. Daher habe ich auch meine Passion für die Akustikgitarre wiederentdeckt und wollte erdige Songs komponieren.“Dabei habe er die Erfahrung gemacht, dass Dialekttexte für ihn die ehrlichste und authentischste Art sind, sich auszudrücken, obwohl er anfangs Bedenken hatte, „da wir Wipptaler ja einen eher markanten Dialekt haben“.Mehr zu Christian Moling auf:

liz