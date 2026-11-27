„Als ich vier Jahre alt war, hatte ich einen großen Traum: Ich wollte Klavier spielen.“ Der Wunsch ging in Erfüllung, und es folgten eine klassische Klavierausbildung, später das Konservatorium, dazu Gesang und Musiktheorie. Geboren wurde sie in Brixen, aufgewachsen ist sie „zwischen Gröden und Kastelruth“. <BR \/><BR \/>Sie spielte in Bands, sang im Chor und trat bei Feiern und Empfängen in Südtirol und Mailand am Klavier auf.<h3>\r\nDie zwei Seiten derselben Medaille<\/h3>Nun überrascht sie mit ihrer Debütsingle „My Doomer Girl“. Im Internet steht „Doomer“ für Menschen, die schwarzsehen und die Welt für verloren halten. Das „Doomer Girl“ ist die melancholische, ganz in Schwarz gekleidete weibliche Version davon. <BR \/><BR \/>„Ich beschreibe und kritisiere damit den dunklen weiblichen Typus, also die Femme fatale oder die Nihilistin, und eine Spielart davon, die ich als mein Gegenstück sehe“, sagt sie. Der Song erzählt vom Verschwinden eines solchen Traummädchens. Die Ideen dazu seien aus Träumen und echten Begegnungen gekommen. „Beim Schreiben habe ich mein Herz ausgeschüttet. Das war für mich eine Art, Dinge zu verarbeiten.“<BR \/><BR \/>Die Musik ist schwer in eine Schublade zu stecken. Helena von Eden nennt sie düsteren Pop mit Rockelementen, der wie Filmmusik klingt. Auffällig ist, wie abwechslungsreich der Song ist. Ruhige, verträumte Stellen wechseln sich mit rockigen Ausbrüchen ab, es gibt Orchesterklänge und hymnische Refrains. In einem kurzen Teil kommen sogar tiefe. wummernde Trap-Beats dazu.<BR \/><BR \/>Ebenso vielseitig ist ihre Stimme: Mal singt sie zart und schwebend, mal mit voller Kraft, dann wechselt sie in einen Erzählgesang, als wolle sie zeigen, was alles in ihr steckt. Produziert hat den Song Lorenzo Accattoli (Stain The Canvas).<h3>\r\nVon Muse bis Oswald von Wolkenstein<\/h3>Zu ihren musikalischen Helden zählt sie die Band Muse – und Oswald von Wolkenstein. Ja, richtig gelesen. „Er ist mein großes Vorbild aus dem Mittelalter. Er hat mein Musikvideo stark geprägt, genauso wie unsere sagenhaften Landschaften.“ Im Mittelpunkt des Videos steht die Burgruine Hauenstein, wo der Dichter und Sänger einst gelebt hat. Gedreht wurde außerdem bei der Ruine Salegg und auf den Wiesen rund um Seis. Konzept und Regie stammen von ihr selbst, das „Doomer Girl“ spielt die Grödnerin Marialaura Stuflesser.<BR \/><BR \/>Was steckt hinter ihrem geheimnisvollen Künstlernamen? „Von Eden“ stehe für eine verlorene, idyllische Welt der alten Mythen. „Mein Eden ist Südtirol, ganz besonders Seis.“ Musik ist für sie allerdings nur ein Teil des Ganzen. Mode, Film, Schreiben und Philosophie gehören genauso dazu. „Ich behandle mein Leben und mich selbst wie ein Kunstwerk.“ <h3>\r\nFreitag ist „Backstage“-Tag<\/h3>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ neue Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und im Rahmen des „Hitcountdowns“ auf „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.