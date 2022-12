Jimi Henndreck und der etwas andere Weihnachtssong

Die Sultaninenfrage

„Backstage“ – wichtige Termine der Woche:

Die Formation Jimi Henndreck trägt das Internationale und das Regionale im Namen – und das mit dem von ihr bekannten Augenzwinkern. Hinter Jimi Henndreck stecken die Zwillinge Michael und Manuel Hinteregger, Marcel Gritsch und Martin Malfertheiner. Sie kombinieren eine Steirische Harmonika mit Gitarre, Bass und der charakteristisch hohen Stimme des Leadsängers. Diese „progressiv-psychedelische Stubnmusig“, wie sie selbst ihr Genre nennen, macht sie unterscheidbar. Und offenbar sehr begehrt: „Wir sind heuer viel durchs Land getourt. Dazu sind wir als Vorgruppe für den bekannten Wiener Liedermacher Voodoo Jürgens auf der Bühne gestanden, haben Musik für einen Film und die Südtiroler Qualitätsprodukte komponiert“, so Michael Hinteregger zu „Backstage“.Ihr aktuelles Album ist im Frühjahr erschienen, „Stubnmusig 2.0“. Passend zur Adventszeit kommen sie jetzt mit einem Weihnachtssong um die Ecke. „Dazu inspiriert haben uns Wham! und Mariah Carey“, sagt Hinteregger, der damit auf die alljährlichen Chartstürmer „Last Christmas“ und „All I Want for Christmas“ anspielt. Gemeinsam hat Henndrecks Beitrag mit diesen Songs freilich wenig, außer vielleicht die Zeit, für die sie gedacht sind.Ihr Weihnachtssong heißt „Panettone“, wobei das köstliche Gebäck nur herhalten muss, um der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten: „Es geht im Song um die permanente Unzufriedenheit, das Genörgle und Gejammere. Es wird über Sultaninen im Panettone diskutiert, weil es scheinbar keine anderen Probleme gibt. Und doch sind viele unzufrieden. Gerade in der Weihnachtszeit kann man schon mal zufriedener sein“, findet er.Solche „Panettone-Polemiken“ kennt wohl jeder – vielleicht ein Grund, warum der Song auf Spotify und Youtube so gut ankommt. Er wurde in den ersten 2 Wochen schon über 5000 Mal aufgerufen.Am Sonntag um 17 Uhr im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und am Freitag im „Dolomiten Magazin“.