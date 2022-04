Junge Band lässt die Wüste erblühen

Desert May Bloom gehören neben Mayrl (Bass, Synthesizer, Posaune) und Gamper (Gitarre, Gesang) auch der aus Marokko stammende Solen Benabadji (Gesang, Gitarre, Perkussionen) und die beiden Oberösterreicher Florian Graf (Keyboards) und Julian Ritzlmayr (Schlagzeug) an. „Der Bandname soll das positive Gefühl vermitteln: Alles ist möglich, sogar eine Wüste kann blühen. Wüsten blühen nämlich, wenn es regnet.Sobald die Samen im Sand Wasser kriegen, kann sich eine Wüste in ein wundersames Blumenmeer verwandeln. Irgendwie ist das wie bei kreativen Prozessen. Sobald der notwendige Reiz oder Input kommt, sprießen die Ideen“, sagt Simon Mayrl zu „Backstage“. Ihre Musik zu beschreiben, sei sehr schwierig. „Momentan ist sie sehr rockig. Da gibt es viele Einflüsse alter Rockgrößen und auch zahlreiche moderne Elemente. Wir sagen immer, wir machen Musik für Weltreisende. Vielleicht auch ein bisschen für Zeitreisende.“Ende Mai veröffentlichen die 5 Musiker ihr Album „Mother“. „Es ist unser erstes Album, daher der Name. Mother, also Mama, steht dabei für Anfang, für alles Lebengebende. Und es ist natürlich eine Hommage an unsere Mamis. Schließlich sind sie seit jeher unsere größten Fans“, erzählt Mayrl.Einen Vorgeschmack auf das neue Album bieten Desert May Bloom bereits jetzt mit den beiden Singles „The Lion’s Roar“ und „Luxury Life“. „The Lion’s Roar“ sei ein sehr persönlicher Song. „Es geht darum, dass es immer etwas gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt.Entstanden ist der Song, nachdem Moritz und ich eine sehr unangenehme Arbeitserfahrung auf einem Hof gemacht haben. Als wir im Zug auf dem Rückweg waren – noch schmutzig und im Arbeitsgewand –, wollten wir die Gefühle einfach durch ein Lied zum Ausdruck bringen. Moritz hat die richtigen Worte gefunden, und gemeinsam haben wir ein musikalisches Grundgerüst gebastelt“, sagt Mayrl. „Luxury Life“ hingegen sei ein sehr sozialkritisches Lied, das viel Raum für Interpretationen lasse.