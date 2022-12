Junge Rittner Band schickt uns zurück in die Zukunft

Handgemachte Rockmusik

„Backstage“ – wichtige Termine:

Die Band Last Chance gibt es seit 2015: Lea Pellegrin (Gesang), Noah Platter (Leadgitarre) und Felix Gostner (Bass) formierten sie, nachdem sie zu Mittelschulzeiten bereits gemeinsame Erfahrungen in einer Schulband gesammelt hatten. Jakob Schweigkofler (Rhythmusgitarre), Tobias Vigl (Tasteninstrumente) und Hannes Vonmetz (Schlagzeug) machen mittlerweile das Sextett komplett. „Uns eint die große Leidenschaft zur Musik. Sie bildet auch den Grundstein unserer besonderen Freundschaft, die sich im Laufe der Jahre entwickelt hat“, sagen sie.Einem breiten Südtiroler Musikpublikum wurden sie bekannt, als sie 2019 ihre erste eigene Single „Resist“ veröffentlicht haben. Der Song wurde bis heute fast 10.000-mal auf YouTube aufgerufen. Im Sommer 2019 gingen Last Chance in Südtirol auf Tour, spielten u. a. beim „Rock im Ring“-Festival. Doch dann stoppte sie – wie viele andere Musikerinnen und Musiker auch – Corona. „Dadurch verzögerte sich einiges. Aber wir haben fleißig weitergemacht. Und jetzt sind wir mit neuem Material zurück und bereit, richtig durchzustarten.“Ihr neues musikalisches Lebenszeichen nennt sich „All Along“. „Vom Genre und dem Entstehungsprozess her ist sie sicher vergleichbar mit der ersten Single, allerdings gibt es etwas, das sie anders macht“, erzählen sie uns. „Es ist die Art und Weise, wie wir sie aufgenommen haben. Und zwar sind wir dafür ins Alpbachtal nach Nordtirol ins Studio Hundert gefahren. Auf Anraten des Produzenten und Studiobesitzers Jay Hundert haben wir uns entschlossen, Original-Equipment aus den 1970er-Jahren zu verwenden. Gitarren, Bässe, Verstärker, Effekte, alles stammt aus jener Zeit. Dadurch entstand ein ganz spezieller Sound“, schwärmt Last Chance. Der Song „All Along“ ist handgemachte, kraftvolle Rockmusik, die ordentlich Spaß macht. Die Kombination aus den sehr jungen Musikern und Instrumenten und Verstärkern aus deren Elterngeneration sorgen für das Salz in der Suppe.