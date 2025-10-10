In Wien hat Laner Schauspiel studiert – und dort auch ihre ersten Schritte als Sängerin auf der Bühne gemacht. „Mein erster Auftritt war in der Drachengasse, ich habe Jazz- und Swing-Standards gesungen. Das war ein Schlüsselerlebnis, das mich bestärkt hat, irgendwann auch mit eigenen Songs aufzutreten“, erinnert sie sich.<BR \/><BR \/>Trotz der Möglichkeiten in der Großstadt zog es sie zurück nach Hause. „Ich bin ein Familienmensch, hier fühle ich mich richtig wohl – das prägt alles, was ich tue.“<h3>Habe ein tolles Team um mich herum<\/h3>Ihre Lieder entstehen im Keller ihres Elternhauses, wo sie sich einen Musikraum eingerichtet hat. „Da jamm’ ich, bis die Idee steht. Dann gehe ich mit meinem Produzenten Fabian Pichler alias Fabsque ins Studio, Mix und Master macht Dominik Aster. Wir sind ein tolles Team.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223388_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dass sie dabei die künstlerische Kontrolle behält, ist ihr wichtig: „Ich habe eine Gesamtvision und kann sie genau so umsetzen – das ist sehr viel wert, das macht richtig Laune.“<h3>\r\nVerträumter Pop mit Charakter<\/h3>„Dreamy Pop, chillig und entspannt – eine Mischung aus sanft und feurig“, so beschreibt Laner ihren Stil. Vier Songs hat sie bisher veröffentlicht, alle tragen dieselbe Stimmung in sich: Freiheit, Gegenwärtigkeit, ein Sich-Spüren. „In meinen Songs geht es mehr ums Fühlen als ums Denken. Ich male Erinnerungen, erzähle Geschichten.“<BR \/><BR \/>Ihre neue Single „My Girls“ reiht sich da nahtlos ein. Der Song hat etwas Romantisches, ohne kitschig zu wirken – er richtet den Blick auf Alltägliches, das im richtigen Moment zur Poesie wird. „Es geht darum, Dinge nicht zu zerreden, sondern im Moment zu bleiben“, erzählt sie im Gespräch mit uns.<h3>Freitag ist „Backstage“-Tag<\/h3>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ die beste Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und bei „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.