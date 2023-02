Lu&Me: „Unsere Welt hat sich total verändert“

„Kleiner Löwe“ in der Trage

Kennengelernt haben sich Kastlunger und Bäuerlein 2018 bei einer Aufnahmesession in Nürnberg. „Musikalisch hat es sofort gefunkt. Ich war von Anfang an begeistert von Lucia, davon wie sie singt und Songs schreibt“, schwärmt Bäuerlein. Auch sie sei angetan gewesen von den Qualitäten des Rock-Schlagzeugers und Pop-Produzenten, erzählt uns Kastlunger.Über die Musik haben die Künstler auch privat zusammengefunden. Zu Beginn der Corona-Pandemie gründeten sie ihr eigenes Projekt Lu&Me. „Hart getroffen von den Auftrittsverboten, versuchten wir das Beste aus der Situation zu machen. Also beschlossen wir, unser eigenes Ding auf die Beine zu stellen“, erzählt Bäuerlein.In kürzester Zeit schrieben und produzierten sie 20 Songs, 16 davon schafften es auf ihre EP „Solo Noi“, die 2020 erschienen ist, und auf das Debütalbum „Opera“, das 2021 veröffentlicht wurde. Den Großteil der Songs dieser frühen Phase hat Lucia Kastlunger geschrieben – in italienischer Sprache. Anders gesagt: Lu&Me standen bei vielen für Italo-Pop vom Feinsten – mit viel Gefühl und großen Arrangements.Apropos Gefühle: Seit August 2022 hat sich der Kosmos der beiden Künstler, die in St. Vigil in Enneberg leben, grundlegend erweitert. „Die Geburt unseres ersten Sohnes Liam Heinrich war ein sehr einschneidendes Ereignis. Ich konnte mir vorher nicht wirklich vorstellen, was es heißt, Mama zu sein. Auch hatte ich keine Ahnung davon, wie groß die Liebe zwischen mir und dem Kleinen sein würde“, meint Kastlunger. „Jetzt weiß ich es – sie ist überwältigend und hat mich total umgehauen.“Da verwundert es nicht, dass die neue Single dem im Sternzeichen Löwe geborenen Nachwuchs gewidmet ist: „Little lion“ sei ein sehr emotionaler Song, in dem es um Harmonie geht und die vielen neuen Dinge, die im Leben zu dritt entstehen. So sehr sich der Alltag von Kastlunger und Bäuerlein auch verändert habe, Musik sei nach wie vor eine wichtige Konstante in ihrem Leben: „Musik ist bei uns allgegenwärtig. Bei der Entstehung des Songs war unser Sohn mit dabei – meistens in der Trage.“Jeden Freitag (ab 16 Uhr), Samstag (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 17 Uhr) im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“ und auf „STOL“.