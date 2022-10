Martin Perkmann: „Mein persönlichster Song“

Anfang der 1980er-Jahre in Bozen geboren, entdeckte er schon früh seine Leidenschaft für die Musik. Seit seiner Jugend steht er regelmäßig auf kleineren und größeren Bühnen – u. a. mit der Band Never Mind oder als Musicaldarsteller.Uns allen in Erinnerung ist noch sein überraschender, freiwilliger Ausstieg aus der ORF-Castingshow „Starmania“ vor 20 Jahren. Bereut hat Martin diesen Schritt bis heute nicht, schließlich konnte er sich weiterhin aufs Wesentliche konzentrieren: die Musik, und zwar nach seinem Rhythmus und seinen Regeln.In den vergangenen Jahren hat Martin Perkmann eine Vielzahl von Songs veröffentlicht, sehr oft geht es dabei um große Gefühle. Beispiele dafür sind die Liebeslieder „Über die Dächer“ und „Für dich da“. Mit „Stell dir mal vor“ setzt er nun eins drauf: „Es ist mein wohl persönlichster Song. Er beschreibt einfach genau das, was ich vor vielen Jahren erlebt habe. Ein Moment, ein Gefühl, das den Rest meines Lebens bestimmt hat. Ich stelle mir die Frage: Wie wäre mein Leben wohl verlaufen, wenn ich damals, im Sommer 1999, dieses eine Mädchen nicht kennen und lieben gelernt hätte. Was wäre passiert, wenn wir uns damals nicht ein Herz gefasst und wir uns am Ende vielleicht verpasst hätten?“, sagt er.Wir hören auch in diesem Lied all das, was Martin bisher schon ausgezeichnet hat: „Ich wollte diesmal etwas wirklich Echtes erschaffen – etwas, das so echt klingt wie die Geschichte, die ich hier erzähle. Ich habe deshalb bewusst auf das ganz große Effekt-Feuerwerk verzichtet und einen Song geschrieben, der auf einem Klavier und der Wärme eines Streichquartetts aufbaut.“Martin hat den Song selbst komponiert, selbst eingesungen und alle Instrumente selbst eingespielt – mehr geht nicht, oder doch? Zum Song „Stell dir mal vor“ ist auch ein Musikvideo erschienen. Und auch das stammt zu 100 Prozent von ihm : „Ich liebe es, den gesamten Entstehungsprozess eines Songs zu begleiten, laufend aufeinander abzustimmen, zu verändern und zu Ende zu bringen.“Jeden Freitag und Samstag im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“.Martin Perkmann hat sich vor einigen Monaten dem STOL-Fragebogen gestellt. Hier lesen Sie seine Antworten.