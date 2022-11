Matthias Gasser: Inspiriert von Ed Sheeran und Coldplay

„Authentisch, ehrlich, direkt“

Wann ist ein Newcomer eigentlich ein Newcomer? Klar, wenn ein – meist – junger Künstler sein Debüt veröffentlicht. Im Falle von Matthias Gasser ist das anders: Er hat sich als Singer-Songwriter Matti Gazzer mit Mitte 30 neu erfunden. In seiner Jugend spielte er in verschiedenen Bands, unter anderem in einer Metalcore-Formation.Später beteiligte er sich an verschiedenen Projekten: „Dance-, House-, ja sogar Rapmusik war dabei. Jetzt bin ich in der akustischen Welt angekommen und da fühle ich mich richtig wohl“, so Gazzer, der für seine Musik vor allem 2 Dinge braucht: seine Gitarre und seine gefühlvolle Stimme.Gazzer schreibt schon seit mehreren Jahren eigene Songs. „Keep your pecker up“ ist der erste, mit dem er sich an die Öffentlichkeit wagt. Aber warum ? „Mir gefällt der Song so gut, dass ich ihn unbedingt mit der Welt teilen wollte“, sagt er uns.„Keep your pecker up“, was frei übersetzt soviel heißt wie „Halt die Ohren steif“, ist eine Nummer, in der er die Geschichte eines kleinen Jungen erzählt, der keine einfache Kindheit erlebt hat: „Er hat sehr viele Hürden nehmen müssen und war allein schon vom Gedanken ans Erwachsenwerden überfordert. Der Junge traute sich das schlicht nicht zu. Letztendlich klappte das mit dem Erwachsenwerden doch noch und er blickt heute zufrieden und auch stolz auf die schwierige Zeit zurück und wie er sie meisterte“, so Gazzer.Der Protagonist hat also im Erwachsensein sein Glück gefunden. „Keep your pecker up“ ist einer dieser Songs, die sich dezent, aber hartnäckig im Ohr festsetzen; einfach ein starkes Debüt.Seine Musik beschreibt Gazzer als „authentisch, ehrlich und direkt“. Eine seiner größten Inspirationen sei Ed Sheeran: „Ich finde es beeindruckend, wie es jemand schafft, mit Stimme und Gitarre ganze Hallen und Stadien zu unterhalten.“ Weitere wichtige Inspirationen für den Brixner sind John Mayer oder die Band Coldplay.Jeden Freitag und Samstag im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“.