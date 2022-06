Mit „Energie“ in die Sommerpause

Wenn Sie die Südtiroler Musikszene ein wenig verfolgen, dürften Ihnen der Name Christian Theiner bereits untergekommen sein. Der aus Algund stammende und in Naturns wohnhafte Künstler macht seit seinem 30. Lebensjahr, also seit 20 Jahren, hauptberuflich Musik: „Davor hatte ich einen richtigen Job“, sagt er scherzhaft.Damit spielt er auf seine Zeit als Lehrer in einer Meraner Oberschule an. Theiner verdient sein Geld vor allem mit regelmäßigen Auftritten in Südtiroler Hotels; er sitzt am Klavier, singt und versprüht das Gefühl vom süßen Leben und viel positive Energie.Theiners Musik fügt sich perfekt in den Urlaubskontext ein, bewegt sich zwischen Rock und Pop hin und her, manchmal geht er ins „Schlagereske“ über, eben so wie einer der nördlich des Brenners wohl bekanntesten italienischen Künstler: Eros Ramazzotti.„Ich bin die deutsche Version von ihm“, sagt er zu „Backstage“. Und ein wenig Bon Jovi sei auch mit dabei. Damit betont er das Gitarrenlastige, das besonders in den Songs seines aktuellen Albums „Energie“ zu Tage tritt.12 Nummern sind auf dem neuen Werk des Künstlers vertreten; geschrieben hat er sie überwiegend in den beiden Pandemiejahren: „Erstmals habe ich die Songs nicht nur in Eigenregie komponiert, sondern sie auch bei mir zu Hause produziert“, sagt er. Nur beim Einspielen der Gitarren habe er sich Unterstützung von Chris Kaufmann geholt, so Theiner. „Energie“ ist das dritte Studioalbum des Künstlers nach „Tonight“ und „Selbstlos“.Mit Theiner endet die 9. Staffel von „Backstage“. Aber keine Sorge: Im September kehren wir mit der Jubiläumsstaffel und viel neuer Musik zurück – natürlich ausschließlich „Made in Südtirol“. „Backstage“ wird also weiterhin Südtirols größte „Bühne“ für heimische Künstler und Bands bleiben.Um das Warten auf die neue Staffel zu verkürzen und den Sommer mit viel Musik „Made in Südtirol“ zu bereichern, hat sich das „Backstage“-Team etwas Besonderes überlegt – eine Playlist mit einigen der besten Songs, die im Laufe der letzten Jahre bei „Backstage“ vorgestellt wurden.