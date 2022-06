Nina Duschek geht ihren Weg

Im Jahr 2017 war die Straßenmusikerin, Sängerin und Songwriterin erstmals bei „Backstage“ zu Gast. Danach folgte ein jahrelanger Selbstfindungsprozess: „Ich bin viel herumgereist, war etwa in Nepal und Thailand. Habe danach in Wien und Berlin studiert, um schließlich zu dem Punkt zu kommen, an dem ich heute bin“, erzählt die Mittzwanzigerin. „Ich bin zur Erkenntnis gelangt, dass ich mein Augenmerk voll und ganz auf die Musik legen möchte“, sagt sie zu „Backstage“.Dafür kanalisierte sie nicht nur ihre eigene Energie in Richtung Musik, sondern kreierte auch ein professionelles Umfeld samt eigener Band und Produzenten.Einen wichtigen Schritt in Richtung Profi-Musikerin setzt Nina Duschek nun mit ihrer ersten Studioproduktion „Married to the art“ (deutsch: „Mit der Kunst verheiratet“). Der Song ist insofern charakteristisch für die Meranerin, als dass er ihre 2 größten Stärken hervorbringt: die Authentizität und die Message, die jeder Duschek-Song beinhaltet.Geschrieben in einer Zeit, als das Herz der Sängerin gebrochen war, versuchte sie wieder Stabilität zu finden: „Die Erfahrung hatte mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Über die Musik oder ganz allgemein die Kunst habe ich wieder eine Verbindung zu mir hergestellt. Den Leuten, die diesen Song hören, möchte ich sagen, dass in jedem von uns etwas ist, das für uns da ist, egal wie schlecht es uns gerade geht. Diese Seite – bei mir war es die Kunst – hilft uns letztlich, Krisen hinter uns zu lassen bzw. an ihnen zu wachsen“, sagt Duschek, deren Liebe zu Blues und Soul unüberhörbar ist.„Married to the art“ ist der erste Song der „neuen“ Nina Duschek. Viele weitere sollen demnächst folgen. „Ich werde nun alle 2 Monate ein neues Lied veröffentlichen. Am Ende dieser Veröffentlichungsserie steht mein neues Album.“ Dieses neue Album soll „Bandana Revolution“ heißen – in Anspielung an Duschecks Markenzeichen, das Bandana, und die Anfangsjahre der Künstlerin. „Bandana Revolution“ war nämlich auch der Titel der ersten Demo-CD der Künstlerin, die sie hauptsächlich bei ihren Straßenkonzerten unter die Leute brachte.