Passeirer Pop mit Profil

Der 32-jährige Singer-Songwriter hat musikalisch bereits sehr viel vorzuweisen. Er hat bereits als Teenager in Bands gespielt, später bei der Alternative-Rock-Band The National Orchestra oft he United Kingdom of Goats.





Schon immer war es jedoch sein Traum, sich als Solokünstler zu verwirklichen. Diesen Traum hat er sich mit dem ersten Album „Schw4rz“ erfüllt. „Alle 12 Songs auf dem Album haben ich selbst geschrieben und gesungen, auch die Instrumentalparts stammen größtenteils von mir. Aufgenommen habe ich sie bei mir zuhause im Wohnzimmer.“„Schw4rz“ macht soliden, deutschsprachigen Alternative Pop. „Sicherlich nicht ganz Mainstream, aber dennoch eingängig genug, um als Popmusik durzugehen“, sagt er. Der „poppigste“ Song des Albums, die Single „Wo bist du“, ist ein Plädoyer dafür, sich selbst zu finden und treu zu bleiben. Schw4rz hat genau das vor: „Ich möchte weiter an dem Soloprojekt arbeiten und damit künftig auch live auftreten, weil es ungemein viel Spaß macht.“_______________________________________

stol