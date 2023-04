Rap über Südtirols Ypsiloner

Am Anfang stand der Beat

„Niemand ist perfekt“

„Backstage“ – wichtige Termine

Texte zu schreiben und zu rappen, ist die große Leidenschaft von Alex Richter. Er, der u. a. Mitglied der Reggaeformation Beyond Hills ist, gab sich kürzlich den Künstlernamen Alex the Judge. Für seine erste Veröffentlichung unter dem neuen Alias holte er sich Manuel Pichler an die Seite, der unter dem Pseudonym Manu Mischkonsum Songs produziert.Angefangen habe die Zusammenarbeit mit einem Beat von Manu Mischkonsum, der gut ein Jahr auf dem Smartphone von Alex – zwar gehört, aber ungenutzt – „herumlag“. „Als ich wieder einmal Lust bekam, ein paar Zeilen auf Deutsch zu rappen, ist mir der Beat eingefallen, und ich habe ihn hervorgekramt.“ Ein paar „kreative Gedankenblitze“ später stand der Text, ein Text über die Generation Y, kurz Gen Y.Üblicherweise sind damit zwischen 1980 und Ende der 1990er-Jahre Geborene gemeint, die so genannten Ypsiloner. „Ich wollte einfach meine Sicht der Dinge wiedergeben – was uns selbst betrifft und die Urteile der anderen über unsere Generation“, sagt Alex.Wie ist die Generation Y also? „Klar, dass ich da in erster Linie von mir ausgehe, aber ich denke schon, dass die meisten Ypsiloner kritisch sind. Sie sind wissbegierig, schlau und haben gelernt, alles zu hinterfragen. Dadurch sind sie sich manchmal selbst im Weg. Aber prinzipiell sind die meisten motiviert und wollen in eine bessere Zukunft gehen und nicht alles so machen wie frühere Generationen. Viel Potenzial ist da – trotz manchmal widersprüchlichen Verhaltens.“Und perfekt sei sowieso niemand. Dass der Song nicht Gen Y, sondern „Gen-Why?“ heißt, ist übrigens kein Zufall: Ypsiloner Alex hinterfragt damit grundsätzlich die Sinnhaftigkeit von Kategorien für Generationen.Das Instrumental des Songs ist simpel und puristisch – entspannte Hip-Hop-Drums, ein paar „jazzige“ Akkorde und eine hoch gespielte Klavierlinie; viel mehr braucht es nicht, um die fließenden Lyrics atmosphärisch zu umrahmen.Jeden Freitag (ab 16 Uhr), Samstag (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 17 Uhr) im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“ und auf „STOL“.