Robin´s Huat: Der lässige Vinschger

„Bunt, melodisch und ein bisschen elektronisch“

Robin's Huat ist 24 Jahre alt und außerhalb seines Heimattales Vinschgau eher ein musikalischer Geheimtipp. Ich lege mich darauf fest, dass das nicht lange so bleiben wird. Bislang hat er 3 Songs veröffentlicht: Sein Debüt gab er vor 2 Jahren mit „Was will i". Single Nummer 2 „Brutto ma buono" und Nummer 3 „Klaus" folgten erst kürzlich, im Oktober bzw. im Dezember 2022.Die beiden letztgenannten Lieder sind auch die einzigen, die er auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen hat. Der Clip zu „Brutto ma buono" entstand im Rahmen einer Live-Session im Atelier der Künstlerin Laura Pan in der Basis Vinschgau, „Klaus" ist das erste, „richtige" Musikvideo des Singer-Songwriters.„Meine Musik ist bunt, melodisch und ab und zu auch etwas elektronisch", erklärt er. Man könnte auch sagen: bunt wie Folk, melodisch und eingängig wie Popmusik. Das Elektronische verpasst seinem Sound eine gewisse Indie-Facette. Robin's Huat präsentiert seine Songs im Vinschger Dialekt: „Meine Gefühle und Geschichten kann ich auf diese Weise am besten ausdrücken. Meine Sprache ist der Dialekt. In jeder anderen Sprache gelingt mir das nicht annähernd so gut", erzählt er uns.Bemerkenswert ist die Natürlichkeit und Coolness, die der junge Künstler versprüht. Da wirkt nichts aufgesetzt, nichts angestrengt. Im soeben begonnenen Jahr will Robin's Huat viel neue Musik kreieren und „vielleicht auch etwas veröffentlichen", wie er verrät. „Ansonsten möchte ich einfach so viel wie möglich live spielen."