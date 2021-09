Rockiger September bei „Backstage“: Jetzt Favoriten wählen!

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Unser erster Künstler der neuen Staffel war der Sänger und Songschreiber Aaron Mayr aus Eppan. Bei „Backstage“ präsentierte er seine Debüt-EP „Augenblick“.NINE, eine 5-köpfige Band aus dem Brixner Raum, ließ den Rocksound der 1970er- und 1980er-Jahre bei „Backstage“ neu aufleben. Bei der Wahl zum Monatsfavoriten gehen sie mit „You're always here for me“ ins Rennen.Harte Gitarrenriffs und poppige Melodien lieferten die 4 Meraner Musiker von Summer Stained ab. Ihr neuer Song „Breaking me“ ist ein gelungener Nachfolger der erfolgreichen Debütsingle „Look up“.Der Alternative-Künstler Joachim Planer alias Fortune Cookie stellte bei uns sein zweites Mini-Album „More music for a dead planet“ vor. Die erste Videosingle daraus nennt sich „Black Rain“.Südtirols Musikfans können ihren Favoriten des Monats unter allen wählen, denen wir wöchentlich bei „Backstage“ die größte Bühne des Landes bieten. Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert. „Backstage“ ist eine Plattform für Südtirols Musiker: Weit über 200 Bands und Künstler, Sänger und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir Ihnen seit 2013 im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt.Stimmen Sie jetzt für Ihren Favoriten im September!

