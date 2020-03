Ruhige Songs für unruhige Zeiten

Perkmann erzählt auf der EP 5 teils fiktive, teils selbst erlebte Geschichten über Liebe, übers Großwerden und Zurückschauen, über Harmonie und familiäre Gemeinschaft, über Situationen, die viele von uns kennen. Da fällt es leicht, sich mit den Songs zu identifizieren und etwas für sich daraus zu ziehen.So entsteht schnell Nähe zwischen Musiker und Hörern. „Ich hoffe, dass die Leute sich jetzt erst Recht die Zeit nehmen Musik zu hören. Ich habe in den letzten Wochen, wie viele andere auch, die Erfahrung gemacht, dass Musik Menschen verbindet und dass Musik am Ende nicht nur ein schöner, sondern auch ein sehr wertvoller Zeitvertreib sein kann“, so Perkmann.„Genau diese neuen Lieder wirken besonders gut, wenn man sich zurücklehnt und sie diese 20 Minuten einfach auf sich wirken lässt.“

