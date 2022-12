Simon Rabanser und sein „Ziachorgl“-Pop

Eigenes Album kommt

Es ist gar nicht lange her, da war Simon Rabanser bereits bei „Backstage“ zu Gast. Damals noch als weitgehend unbekannter Künstler. Mittlerweile ist der 24-jährige Grödner aus St. Ulrich vielen im Land ein Begriff.Im Sommer stand er in Südtirol auf vielen kleineren und größeren Bühnen. Dass er von Veranstaltern gerne gebucht wird und beim Publikum sehr beliebt ist, liegt vor allem daran, dass Rabanser ein hierzulande traditionelles und vielen vertrautes Instrument aus seinem gewohnten Umfeld holt: „Die Steirische Harmonika verbinden die allermeisten in Südtirol mit Volksmusik oder Schlager, auch wenn sie wie im Falle von Herbert Pixner moderner interpretiert wird. Ich dagegen entführe die Steirische in meine Welt – und diese Welt ist die Popmusik“, erzählt Rabanser. Eine weitere Stärke des jungen Musikers ist seine Präsenz. Er wirkt locker und sympathisch – egal ob bei seinen Live-Auftritten oder in den Videos, die er auf Instagram und YouTube veröffentlicht.Wie aber kam er auf die Idee, internationale Radiohits auf der Steirischen Harmonika zu seinem Markenzeichen zu machen? „Seit meinem sechsten Lebensjahr spiele ich Ziehorgel. Später kamen zwar noch weitere Instrumente hinzu, etwa Trompete, Zugposaune und Klavier, meine erste und größte Leidenschaft aber ist die Steirische“, sagt Rabanser. „Für Pop habe ich mich entschieden, weil es die Musik ist, die ich auch privat am liebsten höre.“ Es sind Welthits der vergangenen Jahre von Künstlern wie Coldplay oder One Republic, die er auf der Steirischen zu seinen eigenen macht.Rabanser kann jedoch mehr als nur erfolgreiche Songs auf seiner Ziehorgel zu „recyclen“. Seit einigen Jahren schreibt und singt er auch selbst Songs, die er im kommenden Jahr im Albumformat veröffentlichen möchte. Bei der Realisierung des Werks unterstützt ihn der bekannte Sarner Produzent Markus „Mac“ Mayr, der bereits Künstler und Künstlerinnen wie Tracy Merano, Julian Deeg oder Jason produziert hat.Jeden Freitag und Samstag im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“.