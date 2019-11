Soundtrack zum Träumen

Entspannte Beats, jazzige Arrangements, eingängige Refrains: Isabel Lantschner alias „Isa“ aus Steinegg macht Dream Pop. Und das sogar ziemlich gut. Sie erschafft mit ihren Songs eine Atmosphäre, die Geborgenheit und Positivität vermittelt und so erreicht, was dem Gedudel in Wellness-Bereichen so gar nicht gelingen will.