Staffelfinale bei „Backstage“: Jetzt Monatsfavoriten im Juni wählen!

Die Vielfalt der Künstler und Bands ist auch diesmal bemerkenswert.Rockig wie nie zeigen sich die Jungs der bekannten Brixner Band Beyond Hills bei ihrer neuen Single „Saints“. Die einstige Reggaeformation bewältigt den Genrewechsel scheinbar mühelos.Ebenfalls aus Brixen kommt die Band Laeds, die sich dem Progressive verschieben haben. Mit der neuen Single „Still untouched“ wollen sie Hoffnung und Mut in schwierigen Zeiten geben.3 begnadete Südtiroler Musiker haben sich im Sommer des letzten Jahres zusammengetan, um die Alternative-Pop-Formation But Beautiful ins Leben zu rufen. Bei „Backstage“ präsentiert die Band ihre French-Pop-Nummer „Ma tête“.Blues im Blut hat der Brunecker Musiker Hubert Dorigatti. In seinem neuen Song „Mr. Nolan“ singt er von Chefs, die ihren Mitarbeitern misstrauen und sie kontrollieren, ohne sie für ihre Leistung zu bezahlen.Weit über 200 Bands und Künstler, Sänger und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir Ihnen in den vergangenen fast 8 Jahren im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt.Mit der nun endenden Staffel haben wir eine wichtige Neuerung eingeführt: Südtirols Musikfans können ihren Favoriten des Monats unter allen wählen, die wir wöchentlich vorstellen.Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert.

