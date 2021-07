Stunde Null begeistern Fans mit Urlaubstagen und Mini-Festival

Nachdem das „Schrei der Berge“-Festival Anfang Juni, einen Monat vor dem geplanten Termin, trotz eines eigens erarbeiteten Hygienekonzepts aufgrund undurchsichtiger Bestimmungen abgesagt werden musste, zog die Band kurzerhand Plan B aus der Tasche und organisierte die „Schrei der Berge“-Urlaubstage.Diese fanden letzte Woche statt und begeisterten die zahlreich aus Deutschland und der Schweiz angereisten Fans mit der wunderbaren Bergwelt Südtirols. Höhepunkte dieser Urlaubstage waren sicherlich die beiden Konzerte, die Stunde Null den Mitreisenden bot.Das erste dieser Konzerte fand letzten Donnerstag früh morgens um 4:30 Uhr auf der Barbianer Alm knapp unterhalb des Rittner Horns statt. Die Band spielte ein traumhaftes Akustik-Konzert an einem der schönsten Aussichtspunkte Südtirols, während im Hintergrund die Sonne hinter den imposanten Gipfeln der Dolomiten aufging.Den krönenden Abschluss fanden die Urlaubstage am vergangenen Samstag mit dem „Schrei der Berge“-Mini-Festival, welches als kleinere Variante des eigentlich geplanten Events auf dem Festplatz von Barbian abgehalten wurde. Hierbei holte sich Stunde Null Unterstützung von mehreren Künstler.Die Musikkapelle Barbian, Andrea Rabensteiner, Jonas Oberstaller&Theresa Falkensteiner, Spremuta sowie als Hauptact des Abends natürlich Stunde Null konnten nach über eineinhalb Jahren dank des Green Passes endlich wieder vor Publikum spielen. Eine unbeschreibliches Gefühl - nicht nur für die Künstler, auch für die begeisterten Fans.Aufgrund der ausgelassenen Stimmung und der ein oder anderen Freudenträne, die man im Publikum beobachten konnte, kann man schlussfolgern, dass der Kulturstillstand schon viel zu lange anhält. Denn eines zeigte dieser Abend klar: Die Atmosphäre eines Live-Konzertes vor Publikum ist durch nichts anderes ersetzbar. Und so bleibt eigentlich nur noch zu hoffen, dass auch die Kunst- und Kulturszene endlich wieder zurück in die Normalität darf.

