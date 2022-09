Südtiroler Band Timbreroots: „Wollen Nächstenliebe vermitteln“

Abgehoben, substanzlos und auf den schnellen kommerziellen Erfolg aus – die Timbreroots sind das genaue Gegenteil von alledem. Gegründet wurde die Kurtatscher Band im Sommer 2019 von Benedikt Sanoll (Leadstimme, Gitarre) zusammen mit seinem Bruder Philipp Sanoll (Marimba/Drumset, Tenor), seinem „Kumpel seit ewig“ Thomas Vicenzi (E-Bass, tiefer Bariton) und seinen Studienkollegen Sebastian Willeit (Banjo/E-Gitarre, Tenor) und Simon Oberrauch (Piano/Keyboard, hoher Bariton).Alle Mitglieder werden bzw. wurden an einer Musikhochschule oder einer Musikuniversität professionell ausgebildet. Die musikalische Qualität ist also zweifellos vorhanden. Wie aber klingen die Timbreroots? „Indie Folk, Alternative Rock, Einwürfe von Poprock aus den 1960er- bis 1980er-Jahren, ausgedrückt durch einen satten vielstimmigen Gesang zusammen mit Gitarren, Keyboards, Schlagzeug und Marimba ergeben unseren speziellen, sphärischen Sound“, so beschreibt die Band ihre eigene Musik.Bislang veröffentlichten die Timbreroots 2 Songs: „Let’s Give Them A Chance“ und „Numen’s Dreams“. Nun legen die Musiker nach – mit „Finding Back Home“, die wie die beiden Vorgänger auf dem im Dezember erscheinenden Debütalbum der Band zu finden sein wird: „Mit dem immer spannender werdenden Aufbau fesselt, verblüfft und befreit das Lied zugleich, ähnlich einer Achterbahnfahrt“, meinen die Timbreroots. „Finding Back Home“ nehme die Hörer mit auf eine Reise. Ziel dieser Reise sei die Suche nach sich selbst.Die Timbreroots haben sich schon früh damit auseinandergesetzt, was sie mit ihrer Musik erreichen möchten, worin sie den Sinn ihres Musikerdaseins sehen: „Musik schafft Dimensionen, in denen alles und jeder seinen Platz finden und sich in friedlicher Gemeinschaft geborgen fühlen kann, egal welche Wurzeln er hat. Jeder Mensch ist ein einzelner Ton verschiedenster Klangfarben und Wurzeln. Finden sich diese Töne in harmonischer Symphonie zusammen, können sie viel bewegen. Wir wollen genau solche Werte der Nächstenliebe vermitteln und dazu aufrufen, dass jede und jeder seinen Beitrag leistet, um die Welt ein wenig nachhaltiger und besser zu gestalten.“Jeden Freitag und Samstag im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“.