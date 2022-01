Südtiroler „Starmania“-Starter mit neuer Single

Wenn Sie sich für Musik-Castingformate im Fernsehen interessieren, erinnern sie sich wahrscheinlich noch an den Namen Diego Federico. Der 24-Jährige nahm im Vorjahr an der ORF-Show „Starmania“ teil und verpasste den Einzug in die nächste Runde nur knapp. Im Gedächtnis ist er dennoch vielen geblieben, nicht zuletzt wegen seiner außergewöhnlichen und ausdrucksstarken Performance. Er begeisterte das Publikum mit seiner Interpretation des Lady Gaga-Songs „Stupid Love“.Lady Gaga und Diego Federico – das passt gut zusammen. Beide verbindet der Hang zum Extravaganten. Die Form maskiert mitunter die eigentliche Aussage ihrer Musik für all jene, die zu allzu oberflächlichen Urteilen neigen. Beim neuen Song von Federico, „Land Of Wonders“, ist die Form ein zeitgemäßes Dance-Pop-Gewand.Inhaltlich behandelt er jedoch ein sehr ernstes Thema: „Ich singe über die Zeit der Lockdowns, als die Menschen zu Hause eingesperrt waren und das Konfliktpotenzial in den 4 Wänden bis hin zur häuslichen Gewalt in vielen Fällen leider stark zunahm“, erklärt er gegenüber „Backstage“. „Mit „Land Of Wonders„ ist ein Ort gemeint, an den die leidende Person fliehen möchte.“ Das dazugehörige Video gibt die Aussage im Song atmosphärisch wider, funktioniert jedoch auch ohne den Song; quasi als ein für sich stehendes Kunstwerk.Federico kommt aus dem Musical-Fach. Das merkt man ihm zweifellos an, wenn er sich als Popmusiker verwirklicht, so wie in „Land Of Wonders“. 2019 absolvierte er die Musical-Ausbildung an der Performing Academy in Wien. Er stand bereits für eine Vielzahl von Musicals auf der Bühne, zuletzt wurde er für die Produktion „Tanz der Vampire“ verpflichtet, weshalb er aktuell in Stuttgart lebt.

