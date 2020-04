Südtirols „Best of Quarantäne“

Bertrand Risé aka Berise ist Frontmann bei der Reggae-Formation Shanti Powa und auch sonst sehr umtriebig. Die Ausgangsbeschränkungen nutzte er unter anderem, um „Tonz mit mir“ auf die Beine zu stellen, einen Song, der mächtig Laune macht. Das Sample vom Diana-Ross-Klassiker „Upside down“ setzt er clever ein.Aus Barbian kommt der Beitrag von Stunde Null, einer Deutschrock-Band, die bereits eine Chartplatzierung in Deutschland vorzuweisen hat. Gitarrist Jonas Rabensteiner musste sich schon in den ersten Tagen der Corona-Maßnahmen selbst in Quarantäne begeben und saß 14 Tage lang in seinem Studio fest. In diesen 2 Wochen hat die Band zusammen mit einigen befreundeten Gastsängern den Song „Dieses Leben schreibt Geschichte“ geschrieben und produziert.Max von Milland war einer der ersten Musiker überhaupt, der den Trend der Live-Stream-Konzerte erkannt hat. Bereits am ersten Wochenende nach Inkrafttreten der Corona-Maßnahmen Anfang März hat er ein Publikum digital zu sich ins Wohnzimmer eingeladen und von dort aus einige seiner Songs gespielt. Mit dabei der neue Song „Dahoam“. Auch das Musikvideo zum Song ist komplett online und mithilfe von Beiträgen der besten „Dahoam-Momente“ von Südtirolern entstanden.Der Pusterer Blues-Musiker Hubert Dorigatti rief das Projekt South Tyrol United ins Leben. Anfangs hat er eine Gitarrenspur in die Runde geschickt und via Facebook Musikerkollegen dazu aufgefordert, den Song weiter zu bauen. Diesem Aufruf sind am Ende über 50 Musiker gefolgt und jede einzelne Einsendung ist am Ende im Song „Say Bye“ zu hören.Simon & Garfunkel trifft Chris Martin..oder Benedikt Sanoll singt „Numen´s Dreams“. Der 21-jährige Singer-Songwriter aus Kurtatsch verbindet klassischen Folk-Rock mit mehrstimmigem Gesang und Pop á la Coldplay. Aufgenommen wurden Song und Video – wie es sich in Quarantänezeiten gehört – bei Sanoll zuhause.

stol