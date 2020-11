Südtirols Musiker des Monats Oktober: Jetzt abstimmen!

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Das sind die 7 Künstler, die dieses Mal zur Auswahl stehen – ihr habt 3 Tage Zeit, um euren Favoriten zu wählen. Viel Spaß beim Mitvoten und Mitfiebern!Die beiden Rapper aus Kaltern, die Sido zu ihrem größten Vorbild zählen, präsentierten bei „Backstage“ ihren Song „Wer wir sind“. So klingt Hip Hop aus Südtirol!Die Deutschrock-Formation Unantastbar ist eine der erfolgreichsten Südtiroler Bands. Gleich mehrfach schafften sie es in die vorderen Ränge der deutschen Charts. Bei „Backstage“ zeigten sie ihre neue, sehr eingängige Single „Ich glaube an mich“.Markus Mayr aus dem Sarntal produzierte Hits für viele lokale und internationale Künstler. Mit „Crazy“ und unter dem Pseudonym Mac Maya wagt er sich nun selbst ins Rampenlicht. Den Gesang steuert der ehemalige „The Voice of Germany“- Kandidat Jonas Oberstaller bei.Eine Reise in die Pop-Punk-Vergangenheit traten wir mit Summer Stained aus Meran an. Sie lassen mit ihrem Song „Look up“ den Sound von Bands wie Green Day oder Blink-182 wiederaufleben.Mit dem Zirkusäffchen Bobby haben die Kinderliedermacher Verena Huber und Robert Benedetti eine echte Kultfigur erschaffen. Bei „Backstage“ feierten sie ihr 20-Jahr-Jubiläum.Die talentierte Sängerin und Songschreiberin Tamara Rieder alias Tamira stellte bei „Backstage“ ihre Ohrwurm-Single „180“ vor.Auf dieses Comeback warteten viele Musikfans in Südtirol sehnlichst. Die Rede ist von der ladinischen Frauen-Formation Ganes und ihrem Song „Tartaruga de plastica“, einem Song, der auf die Plastiküberflutung in der Luft und im Wasser aufmerksam macht.

