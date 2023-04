Südtirols Rock-Queen dreht auf

Von der Sängerin zur Songwriterin

Feierabendkonzerte im ALGO gehen weiter

Ingrid Prossliner alias Ina Pross macht seit klein auf Musik : „Das war das Einzige, was mich wirklich interessiert hat“, verrät sie uns. All ihre Stationen als Musikerin aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen.Darum beschränken wir uns auf die Highlights: „Ich habe in jungen Jahren eine Zeitlang bei der Band Sitting Bull gespielt. Danach gehörte ich einer Rammstein-Coverband aus Mantua an. In dieser Zeit habe ich viel gelernt, was meine Show-Qualitäten betrifft. Auch haben wir in wichtigen Locations gespielt, etwa im Alcatraz in Mailand. Zudem waren wir Headliner bei einem großen Harley-Davidson-Festival am Faaker See, die Vorgruppe hieß The BossHoss, das muss man sich mal vorstellen“, erzählt uns Pross.Aktuell ist Ina Pross als Solokünstlerin aktiv sowie in der Rockband Rock’n’Queen – akustisch oder elektrisch, aber immer mit unzähligen Rockklassikern im Gepäck. „Ich liebe es zu sehen, wie viel Freude diese Songs meinem Publikum bereiten. Für mich sind das jedes Mal aufs Neue Momente des Glücks.“Seit über 20 Jahren legt sie alle ihre Energie in die Songs anderer. Doch nun war es Zeit für sie, ein zusätzliches Kapitel aufzuschlagen – jenes der Künstlerin Ina Pross, die auch eigene Songs schreibt. „Jetzt oder nie, habe ich mir gedacht. Der Zeitpunkt fühlte sich zu 100 Prozent richtig an, also habe ich das Unterfangen in Angriff genommen.“Der Text zur Debütsingle „Mighty Queen“ sei ihr leicht von der Hand gegangen, bei der Musik habe sie der Gitarrist Matteo Rossetto unterstützt. Aufgenommen hat Pross den Song bei Marco Gardini in Bozen. Aktuell arbeite sie schon an Song Nr. 2, sagt Pross. „In nächster Zeit wollen wir ins Studio gehen, um den Song aufzunehmen.“Live zu hören gibt es „Mighty Queen“ am 23. April im Rahmen des Events „Rockawheely!“ bei OBI in Bozen.Apropos Liveauftritte: Schon nächste Woche geht es im Algunder Einkaufszentrum ALGO weiter mit den Feierabend-Konzerten mit Südtiroler Musikern in Zusammenarbeit mit „Backstage“. Am Mittwoch, 19. April, werden im Foodbereich Sibylle Siller und Jason Nussbaumer auftreten. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 19.30 Uhr.Jeden Freitag (ab 16 Uhr), Samstag (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 17 Uhr) im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“ und auf „STOL“.