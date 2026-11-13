Elf Lieder, elf Handschriften: Seit Freitag ist „sonx 2027“ auf allen gängigen Streaming- und Downloadplattformen zu hören. Der Sampler des Brixner Vereins rocknet.bz ist so etwas wie ein musikalisches Jahrbuch, eine Momentaufnahme dessen, was in Südtirols Proberäumen und Heimstudios so alles entstanden ist.<h3>\r\n44 Songs eingereicht<\/h3>44 bisher unveröffentlichte Songs wurden heuer eingereicht, zehn davon hat eine Fachjury ausgewählt. Der elfte Titel stammt aus der Rocknet Academy, der Weiterbildungsinitiative des Vereins. „Beworben haben sich heuer wieder Musiker aus den verschiedensten Genres – junge Musiker, jung gebliebene Musiker und schon sehr etablierte Musiker“, sagt Chris Kaufmann, Vizepräsident von rocknet.bz. „Das ergibt ein sehr buntes, tolles Bild“, sagt er zu „Backstage“.<BR \/><BR \/>Eine Entwicklung beobachtet er schon seit Längerem: „Die Qualität der Südtiroler Musik und der Südtiroler Musikerinnen und Musiker ist wirklich auf absolut internationalem Niveau.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383663_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Entstanden ist „sonx“ in der Corona-Pandemie als einmalige Hilfe für die heimische Szene: 2021 erschienen 36 Songs, 45.000 Euro gingen direkt an die Musiker. Seit 2024 gibt es den Sampler wieder jedes Jahr, in schlankerer Form mit zehn Siegertiteln.<h3>\r\nWer vertreten ist<\/h3>Die Bandbreite ist auch diesmal groß. Den Auftakt macht „Aetheria“, das neue Projekt der Eppanerin Emily Ferri, die sonst in der Liveband von Max von Milland Keyboard spielt. Ihr Stück „Deepest sea“ ist eine der Überraschungen des Albums: Electropop, der hängen bleibt.<BR \/>Ganz persönlich wird es bei FABI & Bita. Fabienne Runggaldier aus Kaltern und Bita Abdollahi aus Neumarkt singen in „I Know That You Know“ über Fernbeziehungen und das ewige Abschiednehmen, das beide selbst kennen. Ihre zwei Stile, groovig der eine, ruhig der andere, ergänzen sich überraschend gut.<BR \/><BR \/>Für Clubstimmung sorgen der Brixner DJ Tommy Natter und der Bozner Sänger Simone Olivetti, heuer bei „The Voice of Germany“ zu sehen: In „Wrong Advice“ treffen elektronische Beats auf eingängigen Pop. Die jüngste Stimme des Albums gehört der 18-jährigen Nadia Benedetti aus Kaltern, die mit „Sunny side“ den leichten Pop-Jazz der 60er-Jahre aufleben lässt.<BR \/><BR \/>Ebenfalls mit dabei sind unter anderem Michael Aster mit Anna Vittur, Martin Perkmann, Alex the Judge, die Band three and a half cent, Doggi sowie Brigitte Knapp und Daniel Faranna. Den Academy-Song „Tragedy“ steuert Veronika Ritsch alias nikavero bei.<BR \/><BR \/>Finanziert wird „sonx“ von der Stiftung Sparkasse und vom Ressort für deutsche Kultur. Das Geld geht direkt an die Musiker: Jeder der ausgewählten Songs wurde mit 1.500 Euro honoriert.<BR \/><BR \/><i>Freitag ist „Backstage“-Tag<BR \/><BR \/>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ neue Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und im Rahmen des „Hitcountdowns“ auf „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.<\/i>