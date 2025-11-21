Bekannt wurde Mitterhofer durch Projekte wie Simple Men oder Souling Mates, in denen er im Duo oder Trio Songs großer Künstler interpretiert. „Covern macht Spaß, aber irgendwann spürst du den Drang, etwas Eigenes zu schaffen“, sagt er.<BR \/><BR \/>Also zurück zu den Wurzeln: Papier, Stift, Gitarre. Der Rest entstand im Proberaum, wo er mit Musikerfreunden an Stimmungen, Sounds und Arrangements feilte. „Ich wollte herausfinden, welche Stücke wirklich funktionieren – und ins Studio dürfen.“<h3>\r\nErste Solo-Single<\/h3>Der Song, der dieses Auswahlverfahren spielend überstand, ist seine Debütsingle „All I know“. Eigene Songs zu schreiben ist für Mitterhofer nichts Neues: Bereits 2015 veröffentlichte er mit seiner damaligen Band The Koalas das Album Holism – voll mit selbst geschriebenen Stücken.<BR \/><BR \/>Neu ist, wie er seine Musik jetzt präsentiert: Nicht mehr als Bandmitglied, sondern als Solokünstler. Zum ersten Mal steht nur sein eigener Name über dem Titel.<h3>\r\nEine Reise zu sich selbst<\/h3>Worum geht es in „All I know“? „Um eine Reise – eine Art Selbstfindung. Darum, Erfahrungen zu machen, Neues kennenzulernen. Die Botschaft ist: Die Reise selbst ist das Ziel“, erklärt er. Der Song sei pur und organisch entstanden – so wie vieles bei ihm. Premiere feierte die Single in der Videoreihe „Garden Sessions“ von Max Calanducci.<h3>\r\n„Mir gefällt das Reduzierte“<\/h3>Musikalisch will sich Mitterhofer keine starren Grenzen setzen. „Es hängt viel vom Gemütszustand ab und von dem, was ich gerade höre. Im Moment gefällt mir das Reduzierte – Gitarre und Stimme reichen oft.“<BR \/><BR \/>Gleichzeitig mag er Musiker, „die gesellschaftskritische Themen ansprechen oder über das Leben philosophieren – das inspiriert mich“. Seine Einflüsse reichen von Klassikern wie Bob Dylan und David Crosby bis zu modernen Artists wie Chris Stapleton oder Glen Hansard. „Die Auseinandersetzung mit ihnen – und mit der eigenen Musik – lässt mich wachsen. Man reflektiert, entwickelt sich weiter.“<BR \/><BR \/>Der nächste Schritt ist schon geplant: der offizielle Release der Studioversion von „All I know“. <h3>\r\nFreitag ist „Backstage“-Tag<\/h3>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ die beste Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und bei „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.