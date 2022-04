Trio Klangfarbe: Lebensbejahend

K langfarbe – hinter dem Namen stehen die 3 musikalischen Autodidakten Melitta Obwexer (Bass), Günther Gutzmer (Schlagzeug, Percussion) und Gerlinde Goller (Gitarre, Gesang, Songwriting). „Zusammengefunden haben wir durch eine besondere Fügung des Schicksals“, sagt Goller. „Nach unserer gemeinsamen Zeit in einer anderen, größeren Band, haben wir uns dazu entschlossen, unser eigenes Ding zu machen – mit einem neuen Namen und als Trio.“ Das sei vor rund 3 Jahren gewesen, erinnert sich Goller an die Anfänge von Klangfarbe. Mit den Jahren wurden die Auftrittsmöglichkeiten mehr und das Repertoire größer: „Unser Programm ist breit gefächert, die Orte sind vielfältig: Wir spielen bei kirchlichen Feiern, Buchvorstellungen, zum Aperitif und überall dort, wo man uns sonst noch so bucht.“Klangfarbe präsentiert bei den Liveauftritten Covers und eigene Songs, wobei Goller betont, dass auch die Coverversionen die musikalische Handschrift der Band tragen: „Wir versuchen nicht um jeden Preis, das Original zu imitieren, sondern machen die Songs auf irgendeine Art zu unseren eigenen“, sagt sie. „Alles andere wäre auch nicht authentisch.“Was die selbst geschriebenen Titel angeht, hat Klangfarbe bislang 2 Videos auf YouTube veröffentlicht: „Fang an“ und „Optimist“. Die Songs haben eines gemeinsam: Sie tragen beide eine sehr lebensbejahende Botschaft nach außen. Bei „Fang an“ gehe es darum, bei sich selbst zu bleiben. „Man bekämpft viel zu oft sein Gegenüber, wendet Energie gegen äußere Widerstände auf, dabei gilt es zu begreifen, dass man bei sich selbst anfangen kann. Wir können aus unserer Mitte heraus wachsen und Kreise ziehen“, meint Goller.„Optimist“ beinhalte die Botschaft, sich die Zuversicht im Leben zu erhalten: „Selbst wenn wir alle in verschiedenen Lebensphasen dunkle Täler durchschreiten müssen, sollten wir danach wieder aufstehen und zur Legende in unserer eigenen Lebensgeschichte werden.“Diese Positivität ist ein Kernelement der Musik von Klangfarbe: „Es spielt für uns keine Rolle, vor wie vielen Menschen wir spielen. Wichtig ist für uns, dass wir gehört werden, dass sich unser Publikum mit useren Texten auseinandersetzen möchte.“