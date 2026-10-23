Wohl jeder kennt das: Eine Beziehung zerbricht, und man kreist nur noch um den eigenen Schmerz. „Man fragt sich: Warum geht es mir so schlecht? Dabei leiden meistens beide gleich. Es gibt nur keinen gemeinsamen Weg mehr“, sagt Jonas Winter. Genau davon handelt „Ohne dich“. Die Single erzählt die Trennung von beiden Seiten, die zweite Stimme gehört Brigitte Kuen aus Lana.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375536_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie sie dazukam? Länger lag das fertige Lied in der Schublade, weil die passende Sängerin fehlte. Dann spielte Winters Gitarrist Ivan Miglioranza ein Konzert, Kuen kam auf die Bühne und sang ein paar Lieder mit ihm. Noch in derselben Nacht schickte Miglioranza Winter einen Link und schrieb dazu: „Ich glaube, ich habe sie gefunden.“ Winter meldete sich bei Kuen, und im Studio passte es auf Anhieb. „Der Rest ist Geschichte.“<h3>\r\n„Viel mehr Arbeit“<\/h3>Musikalisch ist „Ohne dich“ ruhiger Indie-Pop\/Rock. An Winters Vergangenheit bei Stunde Null erinnert kaum etwas. Was viele nicht wissen: Winter, der eigentlich Jonas Rabensteiner heißt, war Gitarrist, Songwriter und Produzent der Barbianer Band, die zweimal in den Top 20 der deutschen Album-Charts landete. Ende letzten Jahres löste sich Stunde Null auf, seither ist Winter solo unterwegs. „Das ist viel mehr Arbeit. In einer Band teilt man sich die Aufgaben, jetzt hängt alles an mir.“<BR \/><BR \/>Das Kapitel Stunde Null ist also geschlossen. Aber, wieso nennt er sich eigentlich Winter und nicht Rabensteiner? „Der Winter ist meine Lieblingsjahreszeit. Wenn es kalt wird und die Tage kürzer werden, bin ich kreativer“, sagt er. Rund 50 Songs hat Winter für sein Soloprojekt schon geschrieben. Die 15 besten sind bereits aufgenommen und werden gerade abgemischt. Sie sollen nun nach und nach erscheinen, am Ende steht ein Album.<h3>\r\nDer Rückschlag<\/h3>Dass Winter heute überhaupt noch Gitarre spielt, ist alles andere als selbstverständlich. Während seines Gitarrenstudiums in Mailand verlor er durch eine fokale Dystonie, eine neurologische Bewegungsstörung, von einem Tag auf den anderen die Kontrolle über seine rechte Hand. „Es hat mich bis auf den Grund zurückgeworfen.“ Doch Winter gab nicht auf: Über mehrere Jahre kämpfte er sich zurück und lernte komplett auf Linkshänder um, bis er schließlich beidhändig spielen konnte. Heute nennt er die Dystonie seine „bislang einschneidendste Erfahrung“. <h3>\r\nAuf „Kneipentour“<\/h3>Live zu erleben ist Winter mit seinem Soloprojekt Ende des Jahres: Auf einer „Kneipentour“ mit Kremer spielt er am 12. Dezember in Fürth bei Nürnberg und am 9. Jänner 2027 in Lübeck bei Hamburg. Beide Abende sind bereits ausverkauft. „Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auch in Südtirol spiele und wir uns bei einem Konzert sehen.“<h3>\r\nFreitag ist „Backstage“-Tag<\/h3><i>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ neue Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und im Rahmen des „Hitcountdowns“ auf „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.<\/i>