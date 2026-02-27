Als Kind steht Martin Haberer aus Terlan\/Siebeneich zum ersten Mal hinter einem improvisierten DJ-Pult – anlässlich des 14. Geburtstags seines Bruders. Ausgerüstet mit Walkman und CD-Player. „Ganz old school“, sagt er zu „Backstage“. Doch in diesem Moment habe er verstanden: „Das ist genau mein Ding.“ Heute ist Haberer alias Maexx ein „alter Hase“ in einer Szene, die sich schneller verändert als jede andere Sparte der Popmusik.<h3>\r\nHandwerk wird Hightech<\/h3>DJing bedeutet: zwei Tonquellen, nahtlose Übergänge, Gespür für die Tanzfläche. Maexx hat dieses Handwerk noch mit CD-Playern gelernt – und seither jede technologische Stufe miterlebt, von digitalen Controllern bis zu Software, die heute Streaming integriert. Musikbibliotheken liegen längst in der Cloud.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281345_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit der Technik hat sich auch das Rollenbild verändert. Wer relevant bleiben will, muss produzieren. Eigene Songs, regelmäßig, international konkurrenzfähig. Maexx arbeitet in seinem Heimstudio in Siebeneich, vernetzt sich digital mit Sängern und Musikern und kooperiert aktuell mit einem schwedischen Label. „Jeder muss seinen Part erfüllen“, sagt er, „dann wird das Ergebnis gut“.<BR \/><BR \/>Im Hauptberuf Rettungssanitäter, hat er bislang etwas mehr als eine Handvoll Singles veröffentlicht. Seine stärkste Produktion ist die neue Nummer „Old Times“ – ein sommerlicher Track, der auch sein erfolgreichster werden soll. Reichweite erhofft er sich, Illusionen macht er sich keine: „Es ist sehr schwierig geworden, mit einem Song groß rauszukommen.“<h3>\r\nEDM-Szene wird fragmentierter<\/h3>Tatsächlich sind die Zeiten plötzlicher EDM-Explosionen wie bei Martin Garrix mit „Animals“ oder Avicii mit „Levels“ weitgehend vorbei. Ein einzelner Track konnte damals eine internationale Karriere zünden. Heute ist die Szene fragmentiert, das Angebot riesig. An der Spitze halten sich etablierte Größen wie David Guetta – getragen von jahrzehntelanger Präsenz und Markenstatus. <BR \/><BR \/>Jüngere Künstler wie Bunt oder John Summit zeigen, wie Karrieren heute entstehen: weniger durch einen einzelnen Megahit als durch konstante Veröffentlichungen, intensives Touring und den Aufbau einer treuen Community. Virale Hits entstehen zwar – doch oft bleibt es beim kurzen Trend.<BR \/><BR \/>Der Durchbruch bleibt ein ambitioniertes Ziel. Maexx weiß das. Vielleicht ist genau das sein Vorteil: Er stammt aus einer Zeit, in der vor allem eines zählte – das Gefühl für die Tanzfläche. Die „Leidenschaft und das Herzblut“ fürs Auflegen seien ungebrochen. Genau wie damals, als er zu Hause für seinen Bruder und seine Freunde mit alles andere als perfektem Equipment den perfekten Übergang versuchte.<h3>\r\nFreitag ist „Backstage“-Tag<\/h3><i>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ die beste Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und im Rahmen des „Hitcountdowns“ auf „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.<\/i>