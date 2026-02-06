But Beautiful sind zwei Musiker aus Obereggen und zwei aus dem Meraner Raum. Elisabeth Pichler (Stimme\/Keys), Andreas Mair (Gitarre\/Stimme), Andreas Pichler (Drums) und Simon Enz (Bass) fanden eher zufällig zusammen. Im Sommer 2021, bei einer Schlossfeier, entstand ein improvisierter erster Auftritt. Am Morgen danach, zwischen Kopfschmerzen und der Suche nach Instrumenten, blieb ein Buchtitel hängen: „But Beautiful“. Der Name passte – und beschreibt bis heute den Zugang der Band zur Musik. <BR \/><BR \/>Die Songs entstehen aus Euphorie und gemeinsamer Energie. „Wir lieben es wild, auch wenn es nicht ganz perfekt ist“, sagt die Band. „Statt endloser Varianten nehmen wir den Moment mit.“<h3>\r\nWichtige Live-Erfahrungen<\/h3>In den vergangenen Jahren sammelte die Band wichtige Live-Erfahrungen. Zu den Highlights zählt der Auftritt im Sudwerk Bozen als Vorband von The Ones aus New York – „eine Wahnsinns-Ehre für uns“. Deren Bassistin ist inzwischen gemeinsam mit Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers unterwegs. Ebenso prägend war das Poplar Festival im vergangenen Sommer. „Wir haben inmitten von Künstlern gespielt, die wir selbst großartig finden. Das war vielleicht der größte Bandmoment bisher – und hat uns enorm angespornt.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1270803_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gleichzeitig wuchs das Bewusstsein, dass Leidenschaft allein nicht reicht. „Uns wurde klar, dass es klare Ziele braucht, um weiterzukommen.“ Im vergangenen Jahr arbeitete die Band intensiv am Debütalbum, das voraussichtlich im Mai erscheinen soll. Die Songs sind aufgenommen, an den Musikvideos wird noch gefeilt.<h3>\r\nEine Jugendsünde wird zum Song<\/h3>Ein Vorbote ist die Single „Dodging Cops“. Der Song erzählt eine selbst erlebte Geschichte: Eine nächtliche Mutprobe, ein Sprung in ein neu eröffnetes Schwimmbad in Meran, Euphorie und Leichtsinn – bis plötzlich Taschenlampen auftauchen und eine Verfolgungsjagd durch die halbe Stadt beginnt. Nackt, wohlgemerkt. Am nächsten Tag folgt die Vorladung bei der Gemeinde – und die Erkenntnis, dass manche Ideen besser Ideen bleiben. Wie viel Rebellion steckt also noch in But Beautiful? „Sie ist nicht verschwunden, sie zeigt sich heute nur anders als in unserer Jugend.“<h3>Freitag ist „Backstage“-Tag<\/h3>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ die beste Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und im Rahmen des „Hitcountdowns“ auf „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.