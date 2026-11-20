Kastelruth und Musik – da denken die meisten sofort an volkstümliche Klänge. Mattia Senoner alias mafyou weiß das, und er nimmt es mit Humor: „Ich gehöre zwar nicht zu den Kastelruther Spatzen – schöne Grüße an Norbert Rier –, dafür mache ich elektronische Popmusik.“ <BR \/><BR \/>Die Musik begleitet ihn schon sein ganzes Leben. „Gesungen habe ich eigentlich schon immer – als Kind unter der Dusche oder bei einer richtigen Beyoncé-Show vor meinen Eltern“, erzählt er lachend. „Mir war eigentlich immer klar: Musik ist das, was ich in Zukunft machen will.“ Als Teenager begann er, eigene Songs zu schreiben und zu improvisieren. „Irgendwann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und mir gesagt: Jetzt mache ich ernsthaft Songs, und die will ich mit der Welt teilen.“<BR \/><BR \/>Welchen Stellenwert die Musik für ihn hat, bringt er in wenigen Worten auf den Punkt: „Musik ist alles für mich. Sie hilft mir, Gefühle auszudrücken und das, was ich erlebe, in Worte zu fassen.“<h3>\r\n„Beim Beats-Bauen bin ich eine Niete“<\/h3>Bei seinen Songs hat er die Fäden selbst in der Hand. „Ob Stimmung, Texte oder Melodien – die Vision kommt immer von mir“, erklärt er. Bei der Produktion setzt er auf Unterstützung: „Die Beats selbst zu bauen, habe ich wirklich probiert, aber da bin ich eine Niete. Umso froher bin ich, dass ich Fabian Pichler alias Fabsque kennengelernt habe. Er versteht genau, was ich im Kopf habe, und setzt das gemeinsam mit mir um.“ <BR \/><BR \/>Seine Debüt-Single „Bleed“ handelt von einer Trennung, doch im Kern geht es um mehr als Liebeskummer. „Ich habe verstanden: Wenn man so etwas durchlebt, muss man den Schmerz oft erst fühlen, um daran zu wachsen und sich weiterzuentwickeln“, sagt mafyou.<h3>\r\nSeine Bühnenpläne<\/h3>Für das kommende Jahr hat er schon Pläne: „Es werden auf jeden Fall neue Songs kommen, und eine EP ist geplant, hoffentlich Mitte oder Ende nächsten Jahres. Ich habe noch einiges zu erzählen.“<BR \/>Langfristig zieht es ihn auch auf die Bühne. „Live ist etwas ganz anderes, ein ganz anderes Setting. Da kommt man mit den Leuten ganz anders in Kontakt. Ich stehe erst am Anfang und freue mich auf alles, was auf mich zukommt.“<h3>\r\nFreitag ist „Backstage“-Tag<\/h3><i>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ neue Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und im Rahmen des „Hitcountdowns“ auf „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.<\/i>