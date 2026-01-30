Musik begleitet ihn, seit er denken kann – und das sei keineswegs nur so dahingesagt, betont er. Mit sechs, sieben Jahren beginnt er, Cello zu spielen, später folgen erste Bandprojekte und stilistische Suchbewegungen. Schon früh wird klar, dass Musik für ihn kein Nebenweg ist. Mit Alex the Judge and the Forbidden Fruits gewinnt er den Euregio-Wettbewerb UploadSounds – ein Erfolg, der Aufmerksamkeit bringt und Türen öffnet. <BR \/><BR \/>Heute ist das für ihn jedoch Schnee von gestern, zumal er gerade dabei ist, ein ganz neues Kapitel aufzuschlagen.<BR \/><BR \/>„Ich befinde mich in einer entscheidenden Phase – das erste Album kommt, ich singe und rappe erstmals auf Deutsch und ich konzentriere mich voll und ganz auf die Musik.“ Wie fühlt sich das an? „Sehr, sehr gut.“<h3>\r\nTrotz statt Selbstoptimierung<\/h3>Ein erstes Ausrufezeichen setzt die neue Single „Geht noch dümmer“, die zugleich den Ton für das Debütalbum vorgibt. „Der Song beschreibt etwas, das viele kennen: Überforderung in einer Zeit permanenter Reize, Erwartungen und Selbstoptimierung.“ Alex wählt dafür einen ungewohnten Zugang. Statt besser oder effizienter zu werden, entscheidet sich das lyrische Ich für das Gegenteil. „Es lässt sich „dümmer„ etwas besser aushalten“ – durch Ablenkung, Scrollen, Abschalten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268040_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Geht noch dümmer“ ist eine schonungslose Bestandsaufnahme. Der Song kritisiert den Selbstoptimierungswahn unserer Zeit und formuliert einen stillen Trotz dagegen. „Anstatt mich besser zu machen, mache ich mich dümmer.“ Musikalisch bleibt der Track ernst, fast hart, wird aber von einer feinen Ironie getragen. Überforderung, Müdigkeit, Widerstand – alles schwingt mit, ohne moralischen Zeigefinger.<h3>\r\nVon vielem etwas<\/h3>Der Song ist – wie erwähnt – nur ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Der Sound von Alex the Judge ist so vielschichtig wie seine Themen. Hip-Hop und Rap bilden das Fundament, ergänzt durch R’n’B-, Indie-Pop- und elektronische Einflüsse. Es blitzen Disco- und Retro-Soul-Momente auf. Sein Sound entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Bozner Produzenten Fabian Pichler alias Fabsque sowie dessen Bruder Manuel.<h3>\r\nFreitag ist „Backstage“-Tag<\/h3>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ die beste Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und im Rahmen des „Hitcountdowns“ auf „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.