Von der Dusche auf die Bühne

Jeder Künstler benötigt so etwas wie eine Initialzündung – einen Moment, in dem man sich des eigenen Talents bewusst wird.

„Bei mir war das, als ich vor Freunden spontan ´Wonderwall´ von Oasis anstimmte. Ich merkte, wie mein Umfeld berührt war von meiner Stimme. Von da an nahm ich das mit der Musik ernster, vorher war ich eher der typische Unter-der-Dusche-Sänger“, sagt er.





In der Folge coverte vor allem Songs von Ed Sheeran und trat damit im kleinen Kreis auch auf. „Irgendwann genügte mir das aber nicht mehr, ich wollte meine eigenen Songs schreiben. Nicht auf Englisch, sondern in meiner Muttersprache Deutsch“, sagt er.Vor 2 Jahren lernte Malo dann den Südtiroler Musiker und Produzenten Markus „Mac“ Mayr kennen. „Gemeinsam mit ihm arbeitete ich an meinen Songs. ´So wie du bist´ ist der erste, mit dem ich nun an die Öffentlichkeit trete.“Die Debütsingle „So wie du bist“ ist ein moderner, frischer Popsong. Wert legt er aber auch auf „die inhaltliche Botschaft“: „Es geht darum, dass man sich nicht zuviel von anderen dreinreden lassen soll und seinen Weg finden und unbeirrt gehen soll – mutig und ohne Selbstzweifel.“

stol