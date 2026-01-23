Wer mit offenen Ohren durchs Leben geht, weiß: Country ist längst Teil des weltweiten Mainstreams. Produktionen der vergangenen Jahre haben das unterstrichen – Beyoncé erreichte mit „Cowboy Carter“ neue Zielgruppen, Post Malone verankerte Country-Elemente im Popradio, Morgan Wallen und Luke Combs feiern internationale Erfolge. Country funktioniert heute als moderne, offene Erzählform.<BR \/><BR \/>Daran knüpfen Wild As Her an – mit eigener Handschrift. Das Duo besteht aus Caro von Brünken aus München und Chris Kaufmann, gebürtig aus dem Eggental und heute in Kaltenbrunn (Truden) zu Hause. Kennengelernt haben sich die beiden 2017 bei einem Songwritingcamp, der eigentliche Startschuss fiel 2020. Erste gemeinsame Songs zeigten rasch, dass die Harmonie stimmte. 2023 erschien mit „Off the Leash“ das Debütalbum.<h3>\r\nVollprofis am Werk<\/h3>Wild As Her ist das Herzensprojekt zweier Vollprofis. Von Brünken ist als Sängerin und Songwriterin gefragt, arbeitet für etablierte Pop-Acts, ist Vocalcoach und regelmäßig live unterwegs. Für Disney sang sie in der deutschen Fassung von „Vaiana 2“. Kaufmann ist Gitarrist, Arrangeur und Produzent. Er war langjähriges Mitglied der legendären Country-Formation Truck Stop und ist als Studiomusiker unter anderem auf Produktionen von Bonnie Tyler und Albert Hammond zu hören.<BR \/><BR \/> Die Homebase des Duos ist Kaufmanns Studio. Dort treffen sie sich, um – wie sie sagen – „Musik zu basteln, Ideen auszuarbeiten und Songs zu schreiben“.<h3>\r\n„Umwege gehören dazu“<\/h3>So auch bei „Heartshaped Road“, dem neuen Werk von Wild As Her. Der titelgebende Song ist zugleich Single und Kern einer vier Songs umfassenden EP, die sich auf die akustische Seite des Duos konzentriert. „Es ist eine Rückbesinnung auf unsere Singer-Songwriter-Seele“, sagen Caro von Brünken und Chris Kaufmann. „Wir wollten akustischer bleiben – das ist unsere emotionale, sanfte Seite.“ Stimme und Gitarre tragen das Material, die Arrangements bleiben schlank.<BR \/><BR \/>Der Titel „Heartshaped Road“ steht für die Einsicht, dass sich nicht alles im Leben planen lässt. „Wege verlaufen nicht immer gerade, Entscheidungen entstehen aus Erfahrung und Gefühl. Nicht jeder Umweg ist ein Fehler“, sagen die beiden.<BR \/><BR \/>Derzeit präsentieren sie die neuen Songs im Rahmen einer Live-Tour, die sie auch nach Südtirol führt. Am 31. Jänner machen Wild As Her im Lanserhaus in Eppan Station.<h3>\r\nFreitag ist „Backstage“-Tag<\/h3>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ die beste Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und im Rahmen des „Hitcountdowns“ auf „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.