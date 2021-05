Voten Sie für Ihren „Backstage“-Favoriten im Mai!

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Der Pusterer Singer-Songwriter Manuel Rainer ist für seine raue Stimme bekannt. Seinen Song „Key to my heart“ widmete er seinem verstorbenen Opa.2 Südtiroler, 2 Österreicher und ein Marokkaner machen als Desert May Bloom zusammen Musik. Bei „Backstage“ hat die Band ihre neue Single „9 Lives“ präsentiert, ein herrlich entspanntes Stück Popmusik.Christiane Niederbacher aus Gargazon war mit ihrem aktuellen Projekt Roksy im Mai bei „Backstage“ zu Gast. Ihr neues Video „Heul Boy“ hat einen Groove, zu dem man einfach tanzen – oder zumindest wippen – muss.Der 18-jährige Martin Kirchler alias Merior aus Bruneck singt und produziert erst seit etwas über einem Jahr. Mit seiner Nummer „Berlin“ machte er bei „Backstage“ von sich hören.Über 200 Bands und Künstler, Sänger und Veröffentlichungen aus Südtirol haben wir Ihnen in den vergangenen 7 Jahren im Rahmen von „Backstage“ vorgestellt. Nun erweitern wir die erfolgreiche Aktion: Ab jetzt können Südtirols Musikfans ihren Favoriten des Monats unter allen wählen, die wir wöchentlich vorstellen. Derjenige, der die meisten Stimmen erhält, wird zum Monatssieger gekürt und in der darauffolgenden Woche auf STOL in einem eigenen Video und auf „Südtirol 1“ in einer vollen Stunde Sendezeit ausführlich präsentiert.

