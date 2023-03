„Wir drücken uns gerne in allen Facetten aus“

Eine „Ramona“ kennt jeder

Die Geburtsstunde der 4-köpfigen Band liegt gut 3 Jahre zurück: Bei einer Veranstaltung in einem Schloss holten Eli, Simon, Andi und Carl – spontan und ungefragt – die Instrumente hervor und begannen drauflos zu jammen. Die „Einlage“ sollte die Zeit überbrücken, bis ein DJ seinen Auftritt begann.„Am nächsten Tag ließen wir den Abend nüchtern nochmal Revue passieren. Dabei sahen wir die 20 Zuhörer und 50 Nicht-Zuhörer als großen Erfolg an und gründeten die Band But Beautiful“, erzählt uns Eli. Der Bandname sei eine zusammengewürfelte Wortpaarung, die sie in einem Buch fanden und allen sofort gefallen habe.Außergewöhnlich ist nicht nur die Entstehung der Band: „Wir machen alles von A bis Z selbst; schreiben die Songs, nehmen sie auf und produzieren sie im Homestudio – jeder von uns hat sich sein eigenes gebaut“, erklärt Andi. In Lockdown-Zeiten war das ein Riesenvorteil – und aktuell auch wieder, denn 2 der 4 Musikerinnen und Musiker sind meist nicht in Südtirol: Simon lebt in Innsbruck, Carl ist häufig in Südafrika. But Beautiful kann so auch auf Distanz weiterleben.Ebenfalls außergewöhnlich: Neben der Musik setzen But Beautiful auch die Videos in Eigenregie um – von der Idee bis zum fertigen Clip: „Wir können uns also künstlerisch in allen Facetten ausdrücken. Dadurch bleibt es immer abwechslungsreich.“Der Sound der Band liege irgendwo zwischen Retro Soft Rock und Indie Pop. Wobei But Beautiful von Kategorisierungen und Schubladen in der Musik grundsätzlich wenig halten: „Schubladen gehören in Kleiderschränke“, witzelt Eli. Dementsprechend locker gehen sie mit Genregrenzen um. „Wir machen das, womit wir uns wohlfühlen.“Ihr erstes Album haben Sie Ende letzten Jahres veröffentlicht: „Short but beautiful“. Nun legen sie mit dem Song „Ramona“ nach, einem sehr sinnlichen Retro-Pop/ Rock-Song, in dem es um die erste Begegnung zweier Menschen geht, die sich auf Anhieb anziehend finden: „Es geht um das Prickeln, dieses ganz besondere Gefühl“, sagt Eli über den Song, zu dem es ein sehenswertes Video auf YouTube gibt. „Jeder hat bestimmt schon eine ´Ramona´ oder einen ´Roman´ kennengelernt.“Jeden Freitag (ab 16 Uhr), Samstag (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 17 Uhr) im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“ und auf „STOL“.