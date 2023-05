Zeitlous: Weltmusik „Made in Südtirol“

Neuer Song und Tour

„Backstage“ – wichtige Termine

Zeitlous ist keine Band, die besonders viel in kurzer Zeit rausbringt. Eher lässt sie sich für jedes Stück ordentlich Zeit bzw. veröffentlicht nur dann etwas, wenn es sich für sie neu und spannend anfühlt. Und es die Zeit – neben Familie und Job – zulässt.Michaela Schölzhorn, gebürtig aus Ratschings und wohnhaft im Vinschgau, ist der Kopf der Band. Sie schreibt die Songs ausnahmslos im Südtiroler Dialekt. An ihrer Seite spielen Markus Gasser, der mehrere traditionelle Instrumente aus aller Welt nicht nur beherrscht, sondern auch selbst baut, zum Beispiel ein Didgeridoo oder eine Native American Flute, sowie der in Burgstall lebende Marokkaner Amin Arab, der fürs Perkussive (u.a. Cajon und Hang Drum) zuständig ist. „Das Ergebnis ist vielseitig, grenzenlos und einzigartig; eben Weltmusik im Südtiroler Dialekt", so Schölzhörn.Ihr jüngstes Songprojekt heißt „Kennsch du den?": Es gehe darin ums Gerede der Leute, das häufig mit genau dieser Aussage beginne. „Man denkt über verschiedenste Menschen im Dorf nach, unterhält sich über sie, den Wirt, die Frau im Laden usw., ohne sie häufig wirklich zu kennen", erzählt uns Schölzhorn.Was, wie ein gesellschaftskritischer Appell gegen Vorurteile klingen könnte, sei in Wahrheit aber nicht wertend gemeint, sondern eher als Aufruf zu verstehen, aufeinander zuzugehen.Der ruhige, ehrliche und – in den Ohren der Band – zeitlose Song, wird begleitet von einem 7-minütigen Kurzfilm des Ridnauners Simon Rainer. „Viele Darsteller haben in ihrer Freizeit mitgewirkt. Gedreht wurde in Latsch, Schlanders und Tschars. Auch wenn die Arbeit aufwendiger war als gedacht, hat sie ungemein viel Spaß gemacht", betont die Zeitlous-Frontfrau.Premiere feierte der „Kennsch du den?"-Song plus Kurzfilm vergangene Woche in Latsch. Es war zugleich der Start einer kleinen Südtirol-Tour, der „Kennsch du den?-Tour 2023". Am 14. Juli sei ein Konzert auf Schloss Kastelbell geplant, am 9. August im UFO in Bruneck.