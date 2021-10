Zwischen Berlin und Passeier: Neues von Alex Shylow

Es war im Jahr 2017, als der heute 24-Jährige den mutigen Schritt von Riffian in die deutsche Hauptstadt wagte. „Ich war voller Träume und voller Erwartungen, sicherlich falscher Erwartungen, wie sich ziemlich schnell herausstellen sollte“, sagt Shylow zu „Backstage“.„Ich bin umgezogen, weil ich groß durchstarten wollte. Daraus wurde jedoch nichts. Vielmehr musste ich erkennen, dass ich persönlich und musikalisch noch einen langen Weg der Entwicklung vor mir hatte.“ Es sei keine einfache Zeit gewesen, erzählt er, die geprägt gewesen sei von Desillusion. Daraus entstanden ist im Jahr 2019 das erste Album des Künstlers „ZOI8“.Nun legt der mittlerweile gereifte Singer-Songwriter mit seinem zweiten Album nach. Es könnte als Gegenentwurf zum Vorgänger betrachtet werden: „Im neuen Album spielt Nostalgie eine ganz wesentliche Rolle. Das hat damit zu tun, dass ich für die Produktion ins Passeiertal gefahren bin, in jenes Tal, in dem ich meine Kindheit und Jugend verbracht hatte.“ Aufgenommen hat Alex Shylow das Album in einer Hütte in St. Martin – gemeinsam mit dem Musiker und Produzenten Leonhard Küntzel. „Ich war im Jänner für 4 Tage dort. Es waren 4 intensive, aber sehr schöne Tage, ein Schwelgen in Erinnerungen.“Die Songs des Wahlberliners bewegen sich zwischen Folk und Indie-Pop, wobei ein Instrument immer wieder hervorsticht – gemeint ist die Posaune. Wie kommt das? „Natürlich werden meine Songs auch davon beeinflusst, was ich die Monate vorher besonders intensiv gehört habe. Vor diesem Album war es Richard Wagner. Seine Posaunen-Passagen haben mich wirklich beeindruckt. So kam ich auf die Idee, auch die Posaune einzusetzen.“

