So ein Musikerleben kann ganz schön abwechslungsreich sein – vor allem, wenn man Florian Eckl heißt. Er gibt Klavier- und Gitarrenunterricht, spielt Kirchenorgel in Natz und singt im Kirchenchor. Daneben betreibt er sein eigenes Soloprojekt. Vielseitiger geht es kaum – getragen von einer klaren Konstante: der Leidenschaft für Musik.<h3>\r\nVon der Oberpfalz nach Südtirol<\/h3>Geboren im kleinen Ort Waldau in der Oberpfalz, kam er über persönliche Kontakte nach Südtirol. „Ich habe viele Leute aus Südtirol kennengelernt und gemerkt, dass ich mich hier viel mehr daheim fühle.“ Aus einem Versuch wurde ein Bleiben.<BR \/><BR \/>Musik begleitet ihn seit der Kindheit. Mit sieben begann er Klavier zu spielen, früh zeigte sich sein Hang zur Improvisation. Ein Lehrer erkannte das Potenzial und förderte ihn gezielt – bis hin zur Ausbildung bei den Regensburger Domspatzen. Später kamen Orgel und Gitarre dazu, mit 14 schrieb er erste eigene Songs. Daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit sein Soloprojekt Flo von Waldau.<h3>\r\n„Mut ist, sich helfen zu lassen“<\/h3>„In jeder Melodie steckt ein Teil von mir.“ Seine Songs erzählen von Gefühlen und persönlichen Erfahrungen. Besonders deutlich wird das in der aktuellen Single „Fang mich auf“. Hintergrund ist eine schwierige Phase mit Jobwechsel und dem Ende einer wichtigen Freundschaft. „Ich habe lange gesagt, mir geht’s gut – obwohl es nicht so war.“ Erst durch sein Umfeld habe er gelernt, Hilfe anzunehmen: „Man muss nicht alles allein tragen.“<BR \/><BR \/>Im Studio arbeitet Flo von Waldau meist allein: Als Multi-Instrumentalist spielt er die Stücke selbst ein und singt sie auch.<h3>\r\n„Keine Grenzen, kein Plan“<\/h3>Das heurige Jahr steht für ihn ganz im Zeichen des neuen Albums „Keine Grenzen, kein Plan“. Der Titel ist Programm, entstanden „aus Gefühl statt Berechnung“, wie er sagt. Zunächst sollen einzelne Singles erscheinen, bevor schließlich das komplette Album folgt. Parallel stellt er gerade eine Band zusammen, um die Songs auch live auf die Bühne zu bringen.<h3>\r\nFreitag ist „Backstage“-Tag<\/h3>Jeden Freitag stellen wir im Rahmen von „Backstage“ die beste Musik „Made in Südtirol“ vor - im „Dolomiten Magazin“, auf „STOL“ und im Rahmen des „Hitcountdowns“ auf „Südtirol 1“. „Backstage“ bietet heimischen Künstlerinnen und Künstlern die größte mediale Bühne des Landes.