Bäuerin des Jahres: Karin Kofler Frei – Die Optimistin

100 schlohweiße Edelziegen, aber auch Schweine für die hauseigene Speckproduktion und Freilandhühner, die es sich überall gemütlich machen – in der locker-feuchten Gartenerde ebenso wie auf den gestapelten Strohballen in der Scheune. Dazu Obstbäume und Reben, ein großer Gemüsegarten, Holz aus dem nahen Wald, eine schmucke Hofschenke und eine fantastische Aussicht: Der „Bauer am Stein“ am „Köstenweg“ hoch über Völlan ist wahrlich ein Stück Paradies auf Erden.Im Vorbeigehen schnappt sich die Bäuerin ein widerspenstiges Kitz und bringt es zurück in den Stall. „Die Jungen sind nur wenige Wochen alt und in ihrer Neugierde kaum zu bremsen“, sagt Karin Kofler Frei. Auf der schönen Terrasse vor der Schenke hält sie kurz inne und atmet tief durch. „Das ist mein Kraftplatz“, verrät die 41-Jährige. Im Winter, wenn der Betrieb geschlossen bleibt, genießt sie die Ruhe und das Panorama ganz besonders.In ihrer aktuellen Ausgabe veröffentlicht die „Südtiroler Frau“ ein Porträt der engagierten Bäuerin.die Osterbotschaft von Bischof Ivo Muser; das schwierige Leben verwitweter Bäuerinnen; schöne Bastelideen zum Osterfest; das Ostermenü von Bäuerin Monika Schwembacher.