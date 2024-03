Bäuerin des Jahres Maria Forcher Tappeiner: „Wir müssen uns nur trauen“

Schon gewusst, dass der Envy nach tropischen Früchten, nach Ananas und Mango, der Golden Delicious hingegen nach grünem Gras, Fenchel und Vanille schmeckt? Und dass gerade die Vanille-Note beim Golden umso intensiver wird, je reifer die Frucht ist? Wenn Maria Forcher Tappeiner über Äpfel spricht, kommt sie rasch ins Schwärmen – Süße und Säure, Textur und Aroma, Kaugefühl und Nachgeschmack.Wen wundert’s da, dass die Vinschger Apfelsommelière einen immer engeren Terminkalender abzuarbeiten hat. Anfang Februar war sie auf der Fachmesse „Fruit Logistica“ in Berlin, dann bei einer Apfelverkostung in einem römischen Supermarkt, nun stehen die Eisacktaler Spezialitätenwochen an.Im Sommer bietet sie Apfelführungen auf dem eigenen Hof an oder begleitet die Gäste auf sensorische Spaziergänge durch die Vinschger Obstplantagen.Ein Porträt von Maria Forcher Tappeiner lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.Weitere Themen im Heft: die schönsten Bilder des Frauenwattturniers in Tramin; eine Fotoreportage des Landesbäuerinnentages im Konzerthaus „Josef Haydn“ in Bozen; ein Beitrag von Familienseelsorger Toni Fiung über das Segnen; eine Reportage über die Produktion von Schokoladenhasen der Vinschger Patissière Nathalie Trafoier.