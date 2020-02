Bald schon „Alexa im Kopf“

Gestern Abend referierte der 55-Jährige in Lana zum Thema „Zukunft Mensch, der Mensch der Zukunft“. Die „Zett“ hat zu diesem Anlass mit Egger gesprochen – und ihn dabei auch nach konkreten Zukunftsszenarien befragt.Der rasante Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz werde einschneidende Folgen im Alltag haben – zum Beispiel im technologischen Bereich. So wird es laut Egger PC-Tastaturen in dieser Form nicht mehr sehr lange geben. „Sensorik wird heute schon in Kleidungsstücken integriert – in sogenannten „Smart Textiles“. Ihre Integration in den menschlichen Körper wäre nur ein logischer nächster Schritt“, sagt Egger im „Zett“-Interview.Dass bei dieser Thematik eine Reihe medizinethische Fragen auftauchen, steht außer Frage. Egger sagt dazu: „Die medizintechnische Forschung darf nicht den Eindruck vermitteln, dass man den Alterungsprozess aufhalten oder gar umkehren kann. Leben ist naturgemäß vergänglich.“

z