Schaulustige strömen scharenweise zu seinem Bauernhof nahe der Hauptstadt Dhaka, um den Büffel aus der Nähe zu betrachten. „Der einzige Luxus, den er genießt, ist es, viermal täglich zu baden“, sagte Mridha. Albino-Büffel mit ihrem hellen Fell sind äußerst selten.<BR \/><BR \/>Das mehrheitlich muslimische Bangladesch bereitet sich derzeit auf das islamische Opferfest Eid al-Adha vor. Mehr als zwölf Millionen Tiere sollen während des Festes geschlachtet werden - unter ihnen auch Mridhas Albino-Büffel. „Ich werde 'Donald Trump' vermissen“, sagte er. „Aber das ist der Grundgedanke von Eid al-Adha: ein Opfer zu bringen.“