Barbara Willimek Pellizzari: Die Dankbare

Immer wenn sie von der „Max Valier“ erzählt, zuckt ein Lächeln um Barbara Willimeks Mundwinkel. Und nach wie vor verwendet sie das Wörtchen „wir“, wenn sie von „ihrer“ Schule schwärmt. „Bei uns ist zurzeit ein Rennauto des Racing Teams der TU München ausgestellt“, sagt Frau Direktor stolz. „Einer unserer Absolventen hat an dem Wagen mitgebaut“.21 Jahre lang hat die gebürtige Brixnerin die Geschicke der Technologischen Fachoberschule in der Bozner Drusus-Straße geleitet. Das hat Spuren hinterlassen – nicht nur in der Schule und nicht nur bei den Schülern. „Auch ich bin an meiner Aufgabe gewachsen“, sagt Barbara Willimek. 34 Klassen, fünf verschiedene Fachrichtungen, über 130 Professoren samt Verwaltungspersonal unter einen Hut zu bringen, sei nicht immer einfach gewesen. Die Direktorin galt als streng. „Ich war keine Sanfte“, gibt sie selbst zu. Umso mehr hat sie sich über die Einladung zur heurigen TFO-Gala gefreut. Auf der Liste der Ehrengäste steht ihr Namen an erster Stelle. „Es sieht so aus, als wäre ich doch in guter Erinnerung geblieben.“In ihrer aktuellen Ausgabe veröffentlicht die „Südtiroler Frau“ ein Porträt der Vorsitzenden des Brunecker Seniorengemeinderates.ein Interview mit Familienseelsorger Toni Fiung; ein Beitrag zum Thema Schule; ein Rückblick auf die vielen Porträts, die in den vergangenen 30 Jahren in der „Frau“ erschienen sind; Anleitungen zum Stoffdruck.