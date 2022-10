Barbara Zanetti: Musik und Gaumenfreuden

Mehr über Barbara Zanetti erfahren Sie im neuen „Dolomiten-Magazin“. - Foto: © mag_mm(monika.miuzzo)

Routine oder gar Langeweile sind für Barbara Zanetti Fremdwörter. Die vielseitige Musikerin und Sängerin hat nämlich eine Fülle von Talenten. Heute, Freitag, 7. Oktober, erscheint mit „Take Me Away“ ihre neue Single, die Kaltererin erprobt sich derzeit aber auch mit Leib und Seele an außergewöhnlichen Gaumenfreuden. Denn ihr Leben besteht nicht nur aus musikalischen, sondern auch aus kulinarischen Höhepunkten. Mehr über Barbara Zanetti erfahren Sie im neuen „Dolomiten-Magazin“.Außerdem finden Sie dort Südtirols umfangreichstes Fernsehprogramm mit zahlreichen Streamingtipps – und viele weitere tolle Beiträge. In der Reportage etwa geht es um die neue Impfkampagne „Gemeinsam stark“ des Südtiroler Sanitätsbetriebes.Gäste im neuen „Magazin“ sind der Mountainbike-Profi Fabian Rabensteiner (In Frage gestellt), der deutsche Comedian und Bauchredner Sascha Grammel (Sonntagsfrühstück), das slowenische Musikensemble Original Stajerci – bei uns besser bekannt als „Die Untersteirer“ – (Schneidig & Schnulzig) und die Singer-Songwriterin Waira (Backstage). Hanspaul Menara lädt zu einer Wandertour auf den Rittner Mittelberg ein und Helmut Bachmann stellt bei Essen & Trinken glutenfreie Südtiroler Gerichte vor.„Star der Woche“ ist schließlich die deutsche Schauspielerin Diana Amft, die ab Montag, 10. Oktober, in der neuen österreichischen Dramaserie „Tage, die es nicht gab“ zu sehen ist (ORF 1, 20.15 Uhr).