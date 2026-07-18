Seit 30 Jahren begleitet der BAUFUCHS Generationen von Südtirolerinnen und Südtirolern auf dem Weg zum Eigenheim. Was 1996 als Idee begann, ist heute das führende und zugleich einzige kostenlose Bau-, Wohn- und Energiehandbuch Südtirols. Zur Jubiläumsausgabe präsentiert sich der BAUFUCHS moderner denn je – ohne seine bewährten Werte aus den Augen zu verlieren.<BR \/><BR \/>Seit 1996 zeichnet Herausgeber Florian Gamper für das Nachschlagewerk verantwortlich. Mit fundierten Informationen, praxisnahen Ratschlägen und neutral aufbereiteten Fachbeiträgen bietet der BAUFUCHS Orientierung in einer Zeit, in der Wohn- und Baufragen immer komplexer werden. Gleichzeitig setzt die Jubiläumsausgabe neue Akzente: QR-Codes führen direkt zu weiterführenden digitalen Inhalten, zudem wird die Vorlesefunktion auf den Online-Plattformen laufend ausgebaut, um Informationen noch einfacher und barrierefreier zugänglich zu machen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337607_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Auf den BAUFUCHS können Sie bauen“ – dieser Leitsatz gilt heute mehr denn je. Das Nachschlagewerk erscheint kostenlos in einer Auflage von 12.000 Exemplaren. Auf mehr als 256 Seiten finden Leserinnen und Leser wertvolle Informationen für jede Phase ihres Bau- oder Wohnprojekts – von der ersten Planung über Finanzierung und Rohbau bis hin zu Energieeffizienz, Innenausbau und Außengestaltung.<BR \/><BR \/>Die sechs großen Themenbereiche zeigen, warum der BAUFUCHS seit Jahren als unverzichtbarer Begleiter gilt: <BR \/>• Planung und Finanzierung: Gut geplant ist halb gebaut. <BR \/>• Rohbau: Stein um Stein – vom Keller bis zum Dach. <BR \/>• Umwelt und Gesundheit: Gesund bauen und bewusst leben. <BR \/>• Innenausbau: Mehr Wohnqualität durch durchdachte Gestaltung. <BR \/>• Energie: Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Energieeinsparung. <BR \/>•<\/TD><TD>Außengestaltung: Weil im Garten immer gebaut wird.<BR \/><BR \/>Gerade angesichts steigender Baukosten, neuer Wohnmodelle und aktueller Fördermöglichkeiten bietet der BAUFUCHS verlässliche Orientierung. Themen wie die Wohnreform 2025, nachhaltiges Bauen, moderne Finanzierungslösungen, Energieeffizienz oder die Zusammenarbeit mit Architekten und Fachleuten werden verständlich und praxisnah erklärt.<BR \/><BR \/>Für Herausgeber Florian Gamper ist der BAUFUCHS vor allem eines geblieben: ein Projekt für die Menschen in Südtirol – bodenständig, glaubwürdig und eng mit der Region verbunden. Seit drei Jahrzehnten steht das Handbuch für unabhängige Information, regionale Kompetenz und praxisnahes Fachwissen. <BR \/><BR \/>Der neue BAUFUCHS ist kostenlos in ganz Südtirol erhältlich – bei den Bauämtern der Gemeinden, bei wichtigen Bankinstituten sowie bei zahlreichen Unternehmen der Branche. Auch online abrufbar unter <a href="https:\/\/www.baufuchs.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">baufuchs.com<\/a>